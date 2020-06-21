Смузі: рецепт ідеального сніданку від відомого шеф-кухаря
Учасник гастропроекту «Хлебное зрелище» Ілля Сьомін поділився рецептом популярного американського напою, який може замінити повноцінний сніданок
Смузі – це густий напій зі збитих у блендері ягід, фруктів або овочів. Смузі зберігає всі вітаміни з продуктів, що входять до його складу, тому багато хто із задоволенням вживає його на сніданок. Не став винятком і шеф-кухар Ілля Сьомін – учасник гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.
– Ідеальний сніданок для мене – це зелений смузі на основі авокадо, селери, зелені та яблука, – каже шеф-кухар.
Смузі з авокадо і яблука: рецепт від Іллі Сьоміна
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.;
- селера – 1 стебло;
- яблуко – 1 шт.;
- йогурт нежирний – 300 мл;
- зелень – за смаком;
- цукор – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Очистіть яблуко, витягніть насіння і наріжте його часточками.
- Очистіть авокадо, видаліть кісточку і дістаньте м’якоть чайною ложкою.
- Наріжте селеру на невеликі частини.
- Дрібно наріжте зелень.
- Усі інгредієнти закладіть у чашу блендера, влийте йогурт і збийте до однорідної консистенції.
- За бажанням додайте цукор. Перелийте в келих і насолоджуйтеся смачним і корисним сніданком!
Фото: IStock
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