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Смузі: рецепт ідеального сніданку від відомого шеф-кухаря

Учасник гастропроекту «Хлебное зрелище» Ілля Сьомін поділився рецептом популярного американського напою, який може замінити повноцінний сніданок

Смузі – це густий напій зі збитих у блендері ягід, фруктів або овочів. Смузі зберігає всі вітаміни з продуктів, що входять до його складу, тому багато хто із задоволенням вживає його на сніданок. Не став винятком і шеф-кухар Ілля Сьомін – учасник гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.

– Ідеальний сніданок для мене – це зелений смузі на основі авокадо, селери, зелені та яблука, – каже шеф-кухар.

Смузі з авокадо і яблука: рецепт від Іллі Сьоміна

Інгредієнти:

  • авокадо – 1 шт.;
  • селера – 1 стебло;
  • яблуко – 1 шт.;
  • йогурт нежирний – 300 мл;
  • зелень – за смаком;
  • цукор – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть яблуко, витягніть насіння і наріжте його часточками.
  2. Очистіть авокадо, видаліть кісточку і дістаньте м’якоть чайною ложкою.
  3. Наріжте селеру на невеликі частини.
  4. Дрібно наріжте зелень.
  5. Усі інгредієнти закладіть у чашу блендера, влийте йогурт і збийте до однорідної консистенції.
  6. За бажанням додайте цукор. Перелийте в келих і насолоджуйтеся смачним і корисним сніданком!

Фото: IStock

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