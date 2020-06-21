Смузі: рецепт ідеального сніданку від відомого шеф-кухаря

Учасник гастропроекту «Хлебное зрелище» Ілля Сьомін поділився рецептом популярного американського напою, який може замінити повноцінний сніданок

Смузі – це густий напій зі збитих у блендері ягід, фруктів або овочів. Смузі зберігає всі вітаміни з продуктів, що входять до його складу, тому багато хто із задоволенням вживає його на сніданок. Не став винятком і шеф-кухар Ілля Сьомін – учасник гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.

– Ідеальний сніданок для мене – це зелений смузі на основі авокадо, селери, зелені та яблука, – каже шеф-кухар.

Смузі з авокадо і яблука: рецепт від Іллі Сьоміна

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.;

селера – 1 стебло;

яблуко – 1 шт.;

йогурт нежирний – 300 мл;

зелень – за смаком;

цукор – за бажанням.

Спосіб приготування:

Очистіть яблуко, витягніть насіння і наріжте його часточками. Очистіть авокадо, видаліть кісточку і дістаньте м’якоть чайною ложкою. Наріжте селеру на невеликі частини. Дрібно наріжте зелень. Усі інгредієнти закладіть у чашу блендера, влийте йогурт і збийте до однорідної консистенції. За бажанням додайте цукор. Перелийте в келих і насолоджуйтеся смачним і корисним сніданком!

Фото: IStock

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