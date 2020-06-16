Ростові костюми, стриптиз на кухні і дитячий басейн для дорослих ідей: Вся правда про завдання і реквізит «Хлебного зрелища»

Сценарист проекту «Хлебное зрелище» Ірина Журавльова розповіла, де команда бере ідеї для ускладнень, як дістають трешовий реквізит, і навіщо взагалі так знущатися з шефів

У кожному випуску «ХЗ шоу» шефів Антона Васильєва та Іллю Сьоміна чекають сюрпризи у вигляді ускладнень. Іноді це незвичайні інгредієнти для страв, але частіше – дивний реквізит, який тільки заважає готуванню. Наприклад, у першому випуску Антону довелося готувати з пупсом на руках, а Іллі – у величезному костюмі сумоїста. У випуску, коли шефи готували для Богдана Буше, Сьомін і взагалі перетворився на динозавра, а у свіжій серії «Хлебного зрелища» з шефом ресторану Adell Антон готував у костюмі плюшевого хот-дога.

Як команда «ХЗ шоу» вигадує костюми та реквізит для кухарів, розповіла сценарист проекту Ірина Журавльова:

– Ідеї просто з’являються у голові, і все! Відкриваєш документ Word і пишеш сценарій, жодних секретів. Ось так нудно і банально :). Деякі завдання ми штурмуємо разом із режисером і продюсером. Потім сценарій «збивається» і відправляється в чат з реквізитом. У нас взагалі вся робота і наше життя – в чатах і спільних групах. Їх мільйон! З будь-якого питання. Потім сценарій іде лінійному продюсеру, і понеслася. Він шукає костюми: щось бере в оренду, щось знаходить у друзів. Іноді завдання придумуються від зворотного: є класний реквізит, і конкретно під нього готуються ускладнення. Тобто, не спочатку ідея, потім реквізит, а навпаки. Так було з чоловічим купальником, а, точніше, дуже дивною ганчіркою, яка називається чоловічим бікіні. У майбутніх випусках ви побачите стриптиз у такій «ганчірці» :). Так само було і з дитячим басейном. Сказали, що є басік, а в мене відразу асоціації помчали: тато в окулярах для плавання завжди чистить цибулю. І все: ми посадили наших шефів у дитячий басейн, вдягли на них окуляри для плавання і змусили чистити цибулю.

Ірина зізналася, що з реквізитом і завданнями, як і з інгредієнтами, всі ідеї – родом з життя:

– Життя – найкращий автор. Ми все робимо для того, аби завдання були смішними, і щоб шефам було максимально незручно готувати з усім цим реквізитом! Зараз настала епоха пранку – всі одне одного розігрують, знімають це на телефон і викладають в інтернет. Так і ми – просто веселимося! У нас дуже крута команда, ми всі: режисер, оператори, продюсери – на одній хвилі гумору. Особливо любимо безглуздий гумор. Життєвий. Тому, звісно, ми усвідомлюємо, що «Хлебное зрелище» – це робота, але здебільшого знімаємо, щоб класно провести час.

Чи з’явиться той самий «басік» або чоловіче бікіні в новому випуску «Хлебного зрелища», дивіться вже цієї неділі, 21 червня, о 12:00 на YouTube Нового каналу.

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