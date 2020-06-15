Мірялися сосисками, їли собачий корм і годували шефа «біч-пакетом»: Як проходив кулінарний баттл «Хлебного зрелища»

У п’ятому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище», яке виходить щонеділі на YouTube Нового каналу, шефів Антона Васильєва та Іллю Сьоміна чекав за традицією однаковий набір продуктів.

Цього разу кухарям дісталися інгредієнти, які можна знайти в холодильнику у будь-якого студента – картопля, сосиски, соління, біч-пакет (а якщо бути точними, то звичайна локшина швидкого приготування), трохи петрушки і червона ікра, яку «дали за перемогу в Студвесні».

Саме з цих інгредієнтів їм належало приготувати страви, оцінювати які буде шеф столичного ресторану Adell – Олексій Краковський, знайомий, до речі, і з Сьоміним, і з Васильєвим. Але до самого фіналу обидва кухарі не знатимуть, для кого готують свої шедеври!

Ілля відразу визначився зі стравою і вирішив робити «типове американське з українських продуктів». По-простому, хот-дог з картоплею замість булки, і сальсою з солоних огірків.

Антон вирішив піти іншим шляхом, пам’ятаючи, що попередні зіркові експерти віддали перевагу простим зрозумілим стравам, і зробив ставку на смажену картоплю слайсами з сосискою і гіркою червоної ікри. Якби він тільки знав, для кого готує, можливо, прийняв би інше рішення 🙂

І поки шефи визначалися зі стравами, на них посипали ускладнення! Антону довелося відірватися від готування, щоб перекусити свіжим лимоном. Втім, Васильєв довгий час прожив на Балі, тому з’їсти лимон для нього – не в новинку!

Сьомін же на першому етапі ускладнень «позбувся» однієї руки. Далі більше, наступним завданням Антона стало розмалювати кетчупом обличчя суперника, і… надіти ростовой костюм хот-дога.

Дивлячись, як Васильєв в костюмі смажить на сковорідці сосиску. Сьомін зі сміхом натякнув, що на кухні запахло «сосисковим канібалізмом». Але рано Ілля почав радіти, на нього попереду чекали особливі веселощі!

За правилами проекту шефам потрібно використовувати всі інгредієнти, і особливо непросто виявилося придумати, як заюзати локшину. Антон вирішив, що зробить з неї кранч для своєї страви, а ось Сьомін схитрував і замість локшини швидкого приготування використав приправу, яка до неї додається. Спеції він висипав в бульйон, в якому варилася його картопля, а ось суху локшину застосував не за правилами – банально з’їв, як в студентські часи:

– Тисячу років такого не пробував, а раніше, пам’ятаю, мріяв істи цю локшину кожен день! – з ностальгією згадав Ілля.

Взагалі Сьоміну дуже пощастило в цьому випуску – ростовий костюм вперше дістався не йому, а Антону, а випробування самого Іллі були дуже навіть смачними. Особливо покарання за програш в бір-понгу: шефу потрібно було з’їсти «королівський» бутерброд, що складається з тосту і майонезу, прикрашеного петрушкою. Але Ілля проявив фантазію і покрив бутер товстим шаром червоної ікри, тож страва вийшла дійсно королівською!

Передостаннє завдання було одне для обох шефів: їм потрібно було помінятися місцями і закінчити страви один одного. І, з огляду на, що Антон і Ілля борються за гастротур в Нью-Йорк, підстави можна було очікувати від обох! Втім, до честі шефів, жоден з них навіть не спробував зіпсувати страву конкурента.

У фіналі Антона чекало ще одне «приємне» завдання – лизнути вологий собачий корм. Виявилося, для нього така «дегустація» – не вперше 🙂 Шеф зізнався, що пробував корм ще в дитинстві, щоправда тоді – в сухому вигляді.

Що ж, страви готові і прийшов час подивитися, чий кулінарний шедевр вибере експерт – шеф ресторану Adell Олексій Краковський.

Оглянувши блюдо Сьоміна, шеф зазначив, що воно – з претензією на «гурме». А ось в боксі Антона йому найбільше сподобалася… червона ікра, акуратною гіркою викладена поверх картоплі. І тим не менше саме з страви Васильєва він зняв пробу першим.

Олексій зізнався, що він дивився перший випуск «Хлебного зрелища» з Дантесом і очікував побачити повний треш. А тут – картопелька, сосиски, ікра… Тож страві Антона навіть дісталася похвала!

А ось шедевру Сьоміна так не пощастило: Краковський не зрозумів, що страва Іллі задумувалася, як хот-дог, і розібрав його на інгредієнти.

Першою ж шефу попалася картопля, яку Ілля не встиг нормально доварити, і, звичайно, це дуже зіпсувало враження від всієї страви.

Розглянувши сосиску ближче, Олексій навіть зміг визначити, що «хот-дог» готував Сьомін: кухар зробив невеликі розрізи на сосисці, а це – класична подача продукту в тайській і в’єтнамській кухні, в яких Ілля – спец.

Перемога ж дісталася смаженій картоплі Антона: в черговий раз просте і зрозуміле рішення виграло. Тепер рахунок рівний, у кожного шефа по 300 доларів, і баттл за тур по Нью-Йорку триває! Як зміниться стан речей, чи змінить тактику Ілля і якого зіркового експерта годуватимуть шефи наступним, дивіться о 12:00 в неділю на YouTube Нового каналу.

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