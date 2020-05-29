Леся Нікітюк показала глибоке декольте

Ведуча «Хто проти блондинок?» поділилася знімком в незвичайному купальнику

Леді Ле – володарка найдовших ніг і тонкої талії, тому не дивно, що ведуча часто ділиться з підписниками фото в досить відвертому одязі. Не встигли шанувальники похвалити фігуру Лесі в прозорому боді, як вона виклала знімок в купальнику, який підкреслює кожен вигин! Оригінальна модель з довгим рукавом і глибоким вирізом відкриває плоский живіт ведучої та наочно демонструє результати її інтервального голодування!

У коментарі під постом ведуча зізналася, що знімок зроблений на пляжі Гідропарку, і насправді вона мріє вже скоріше побачити море. Що ж, ми вже бачили, який список країн MUST VISIT у Лесі, тож не дивно, що вона, як ніхто інший, чекає відкриття авіасполучення!

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