Леся Нікітюк в прозорому боді: Відверто і дуже гаряче!

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) влаштувала фотосесію на ліжку в мереживній білизні

Леся Іванівна Нікітюк – володарка розкішної фігури. Довгі ноги, тонка талія… Не дивно, що Леді Ле часто ділиться знімками, на яких вона в купальниках, коротких шортиках, топах і облягаючих сукнях. Їй дуже личать такі наряди!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 24 Май 2020 в 12:51 PDT

Відвертий знімок в боді викликав ажіотаж в коментарях під постом в Instagram: «Леся, шо ти робиш??? То чи не можна прєкращай!!!)) Капець !!!!! ???????? »- написав співак Сергій Бабкін.

А ось друг Лесі, ведучий Андрія Бєдняков з гумором натякнув на схожість ажурного боді з авоською: «Леся, а з чим же ти тепер за хлібом ходиш?!».

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Насправді, такий сміливий лук вибере не кожна дівчина, і те, що Леся Нікітюк не приховує свою фігуру – черговий бонус в скарбничку ведучої. Розумниця, красуня, засновниця бренду одягу... Цікаво, чи зможе встояти перед Лесею завидний холостяк Олег Кензов, який став учасником нового випуску «Хто проти блондинок?». Дивіться о 19:00 у вівторок на Новому каналі.

Фото: @lesia_nikituk