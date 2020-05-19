Леся Нікітюк «накачала» губи

Правда, поки тільки в фотошопі!

Ведуча «Хто проти блондинок?» (Новий канал) поділилася на своїй сторінці в Instagram знімком, на якому її губи виглядають значно більше, ніж зазвичай. Придивившись, стає зрозуміло, що це фотошоп: крім «прокачаних» губ у Леді Ле ідеально рівний тон обличчя, навіть трохи «замилений» через надто інтенсивний фільтр. Ведуча ще злегка збільшила очі та висвітлила білки. Такий собі онлайн-макіяж вийшов!

Фани здебільшого негативно відреагували на такі «зміни» в зовнішності ведучої. «З фотошопом схожа на транса», «Леся, боронь боже щось мінять. Ти красуня!», «Як Барбі!», «Квітка і без пластики квітка» – посипався на ведущу град коментарів. І тільки Оля Полякова залишила позитивний відгук: «А ти нічо так!», – написала Суперблондинка, щоправда, доповнивши текст усміхненими смайлами.

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До речі, на фото Леся позує в піжамі її особистого бренду #samaшила, який народився прямо на «Хто проти блондинок?». У 16 випуску, присвяченому темі лихих 90-х, Леся продемонструє сукню зі своєї колекції, тому не пропустіть! Вівторок, 19:00 «Хто проти блондинок?» на Новому каналі.

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