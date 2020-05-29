Ведучі Нового каналу зізналися, чому мріяли стати блондинками

Леся Нікітюк, Анастасія Кошман та Ольга Манько розповіли, як змінювали колір волосся

Блондинки – головні героїні численних жартів та анекдотів. Та незважаючи на глузування, біляві красуні завжди ставали іконами стилю. Вони дивують світ своїм інтелектом, а чоловіків підкорюють чарівністю. В останній день весни, 31 травня, «золотоволоски» святкуватимуть Всесвітній день блондинок. Три ведучі Нового каналу розповіли про те, чому вони перефарбувались у блонд.

Леся Нікітюк стала білявкою через Бритні

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» та «Хто зверху?» (Новий канал) Леся Нікітюк зізнається, що стала білявкою ще в дитинстві.

– Я дуже любила співачку Бритні Спірс, – каже Леді Ле. – Більше того, вона для мене була справжнім еталоном краси. Тоді й перефарбувалася у блондинку і почала так само яскраво фарбувати очі!

Тепер у шоу «Хто проти блондинок?» разом зі своїми подругами ведуча розвінчує усі стереотипи про «не надто розумних блонд».

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Анастасія Кошман: змінила колір заради роботи

Журналістка та ведуча тревел-проекту «У кого більше?» Анастасія Кошман зізнається, що стала блондинкою завдяки телебаченню.

– Колись я була невдало пофарбована в руду, – каже дівчина. – Після цього шість років ходила з натуральним відтінком волосся, але в глибині душі мріяла про блонд. Доля мені усміхнулася, коли ми запускали проект «Заробітчани». Мене поставили в пару з Анею Олицькою, а ми обидві – брюнетки. Щоб якось урізноманітнити нас, я погодилась на експеримент. Прийшла до стиліста, і він зробив мене блондою.

За словами ведучої, відтоді вона не уявляє себе в іншому кольорі. Каже, що бути блондинкою – супер! А ще дівчина розповідає, що у Нью-Йорку завдяки кольору волосся пройшла кастинг моделей для зйомок «Заробітчан».

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Оля Манько: була рудою – стала блондою

Ще одна білявка, ведуча тревел-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Ольга Манько, раніше також була рудою:

– Два роки я фарбувалась у яскравий рудий колір, – розповідає Ольга. – Згодом виявилося, що вивести його дуже складно. Якщо перефарбуватись у темний, то все рівно залишиться мідний відтінок. Мені так набридло руде волосся, що я була згодна на будь-які дієві методи. Один з них – поступово освітлюватися. Так із часом я стала білявкою.

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