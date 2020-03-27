Олександр Педан, Тетяна Мокріді та Анна Олицька розповіли, як допомагають дітям впоратися зі стресом в умовах домашнього ув’язнення

Тривалий карантин, який ввели в Україні через пандемію коронавірусу, став справжньою перевіркою сімей на терпимість і згуртованість. Адже потрібно не лише навчитися поєднувати домашні та робочі справи, а й пояснити дітям, що і чому відбувається у світі. Завдання не з простих, адже малюки почуваються тривожно і дуже нудьгують у чотирьох стінах. Пропонуємо дізнатися, як із нею справляються ведучі Нового каналу.

Олександр Педан: дайте дітям вільний простір

Ведучий реаліті Нового каналу «Екси» Олександр Педан зараз перебуває на карантині разом із дружиною та дітьми – 15-річною Лерою та трирічним Марком. До нової реальності донька й син Олександра звикають по-різному: в усьому винна різниця у віці.

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– Діти вже пройшли три стадії: спочатку раділи, потім зрозуміли, що в світі відбувається біда, а потім змирилися. Лера навчається в режимі онлайн, робить уроки вдома, але дуже хоче до школи – скучила за живим спілкуванням. Їй 15 років, вона чудово розуміє, що відбувається у світі. Багато спілкується зі своїми друзями в соціальних мережах, ми не забороняємо, це їй необхідно. Інформацію про коронавірус вона черпає від нас, а ми, в свою чергу, фільтруємо негативні новини, – каже Педан. – А от Марику лише три роки, йому складно пояснити, що відбувається. І це велика проблема – вдома йому нудно, тож розважаємо його, як можемо.

Щоб у дітей не виникало відчуття тривожності, Олександр і його дружина ретельно стежать за атмосферою в оселі.

– Ми не нагнітаємо обстановку, тому в дітей і не виникає тривожності. Марик просто не розуміє, що відбувається, а Лера дуже свідома, вона дотримується усіх правил безпеки, – додав Олександр. – А ще ми намагаємося дати одне одному вільний простір. По черзі граємо з Мариком, щоб мати можливість відпочивати. Лера часто сидить у себе в кімнаті, але ми разом снідаємо, обідаємо та вечеряємо. Намагаємося разом дивитися фільми й серіали.

Тетяна Мокріді: ставтеся до карантину творчо

Директор Школи леді проекту «Від пацанки до панянки» Тетяна Мокріді виховує семирічних двійнят Єлизавету і Анастасію. Дівчата називають карантин найкращим часом, адже їм дуже подобається проводити час із батьками. Ще б пак, адже вони намагаються зробити домашнє ув’язнення не лише безпечним, а й корисним і цікавим.

– Займайтеся з дітьми творчістю. За допомогою інтернету можна замовити безліч товарів з магазинів для художників. Починаючи від дерев’яних заготовок, закінчуючи фарбами і пензликами, – порадила директор Школи леді. – А ще ви можете зробити генеральне прибирання і залучити до нього дітей. Нехай приберуть свою кімнату, складуть речі в шафах, переберуть іграшки. Крім того, батькам варто стежити за дистанційним навчанням дітей і розуміти рівень їхніх знань. Якщо підійти до уроків відповідально, то їх виконання займе більшу частину дня. І не забувайте, що навчання можна зробити цікавим і веселим.

На думку Мокріді, кращий вихід у ситуації з карантином – жити з батьками і дітьми в одному просторі. Так немолоді люди будуть в безпеці й отримають задоволення від спілкування з онуками.

Психолог Світлана Ройз: створіть сімейну конституцію

Для того, щоб і батькам, і дітям було легше пережити карантин, можна створити сімейну конституцію. Про це дитячий і сімейний психолог Світлана Ройз розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі Маші Єфросініної.

– У сім’ї важливо напрацьовувати спільні ритуали, щоб було відчуття «ми банда, ми впораємося». Для цього можна влаштувати сімейну раду, створити власну конституцію. І діти, і дорослі можуть прописати свої права і обов’язки. Можете навіть в жартівливій формі додати туди домашніх тварин (наприклад, обов’язки кішки – нявкати і піднімати настрій), так дитині буде легше втягнутися, – каже психолог. – Доручення для дітей можуть бути найпростішими, наприклад, стежити за тим, щоб усі члени сім’ї регулярно мили руки. Що більше відповідальності, то більше в людини відчуття особистої сили і внеску.

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А ще Світлана порадила батькам не перетворюватися на аніматорів для своїх дітей, щоб не позбавляти їх власної мотивації:

– Дітям треба дати можливість відпочити, відреагувати на свою тривогу і понудьгувати. Якщо ми починаємо розважати дитину, то позбавляємо його власної енергії, насолоди від своїх дій. Коли моя донька каже, що їй нудно, я не дозволяю їй вмикати планшет або телефон. Прошу понудьгувати пару хвилин, так ідея класного заняття сама спадає на думку.

Анна Олицька: мій син побудував місто без карантину

Ведуча нового тревел-проекту «У кого більше?» переживає карантин із восьмирічним сином Тимофієм, який навчається у другому класі. Впоратися з труднощами домашнього ув’язнення їм допомагає чіткий графік.

– Ми з сином прописали певний графік: у нас підйом о 9 ранку, до 10 ми займаємося спортом (я – йогою, Тіма качає прес і стрибає), далі слід сніданок і починається онлайн-навчання. Одну годину на день ми виходимо на зв’язок із класною керівницею, яка вивчає з дітьми математику та українську мову, – каже Анна. – Ми завжди знаходимо час на корисні справи, але робимо їх цікавими. Так, в ігровій формі син уже вивчив таблицю множення. Після обіду я працюю, а Тимофій займається своїми справами. Щодня ми читаємо книги, зараз у нього «Незнайко та його друзі».

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У нових реаліях в Олицької та її сина з’явився особливий ритуал: вони навчилися правильно мити руки в кілька етапів (навіть показали навчальне відео в Instagram), і тепер регулярно протягом дня витрачають не менше хвилини на цей процес. А від сумних думок хлопчик відволікається за допомогою ігор.

– Нещодавно Тіма побудував зі своїх іграшок місто без карантину. І каже мені: «Дивись, у мене єдине місто в світі, в якому немає карантину. Тут все працює, їздять потяги, літають літаки, ходять люди». Це було дуже зворушливо і цікаво, – додала тревел-ведуча Нового каналу.