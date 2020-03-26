Панкова ізолювалася від чоловіка, а Узол і Манько рятуються обіймашками

Ведучі Нового каналу розповіли, як їм вдається вберегти стосунки з другими половинками під час карантину. А психологи поділилися корисними порадами

Самоізоляція, в якій українці змушені перебувати через пандемію коронавірусу, призвела до нових відкриттів. Виявилося, що хоч як би ви любили своїх рідних, не бачити нікого, крім них, цілодобово – те ще випробування. Люди проводять разом дуже багато часу, через що частіше сваряться. Що робити, щоб карантин не закінчився розлученням, знають психологи і ведучі Нового каналу.

Макс Узол і Оля Манько: заводьте нові ритуали

Подружжю ведучих нового тревел-проекту «У кого більше?» Максу Узолу і Олі Манько домашнє ув’язнення не страшне – вони й так постійно разом: і вдома, і на роботі, і в басейні, і на курсах. Карантин для них – просто відрядження до власної квартири, жартують Макс і Оля. Щоб підтримати одне одного в кризових ситуаціях, вони користуються особливим ритуалом.

– Не знаю, як це працює, але нам завжди допомагають обіймашки. Щойно ми прокидаємося вранці, просто півхвилинки обіймаємося. Після цього відчуваєш підтримку та точно знаєш – день буде вдалим! Якщо я начитаюся поганих новин, які вганяють у стан «мивсіпомремо», то просто міцно обіймаю Олю, і життя знову стає прекрасним, – говорить Макс. – А розвіятися нам допомагає банальний похід у магазин. Зараз цей процес перетворився на цілу подію, така «експедиція» дуже заряджає.

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– Ми вчимося жити в нових умовах. Багато розмовляємо, ділимося своїми страхами, заспокоюємо одне одного, – додала Оля. – Все, до чого звикли, зараз недоступно. Тому потрібно змиритися з ситуацією, пристосуватися і шукати якийсь позитив. А головне – підтримувати рідних і близьких.

Не збожеволіти вдома подружжю допомагає робота – часу на «понудьгувати» в них практично не залишається. А коли пробиває на депресивні думки, Оля і Макс борються з ними за допомогою кіно.

Психолог Світлана Ройз: розподіляйте відповідальність

Щоб зберегти хороші стосунки в період самоізоляції і не збожеволіти від проблем, подружжю необхідно чітко розподілити свої обов’язки. Про це дитячий і сімейний психолог Світлана Ройз розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі Маші Єфросініної.

– Чоловіку і дружині необхідно поговорити про те, як вони розподіляють відповідальність. Як планують бюджет, як будуть діяти, якщо хтось в родині захворіє. Все необхідно обговорити конкретно: як ви купуєте продукти, як розподіляєте час, – каже Світлана.

Важливо не забувати про те, що складно зараз усім: і жінкам, які поєднують роботу вдома з вихованням дітей, і чоловікам, які переймаються щодо краху економіки. Підтримуйте одне одного й давайте партнеру час прожити свої переживання.

– Коли ми довше ніж зазвичай залишаємося разом, це веде або до зміцнення, або до загострення стосунків. До цього треба бути готовими. Карантин дасть нам можливість синхронізувати цінності і прийти до більшого рівня близькості.

Психолог Наталія Єжова: розмовляйте одне з одним

Психолог реаліті «Екси» Наталія Єжова впевнена: коронавірус – відмінна перевірка, яку потрібно сприймати з позитивом. Адже карантин може зміцнити стосунки, якщо, звісно, чоловік і жінка будуть над цим працювати.

– Багато пар звикли тікати від розмов, а в нинішніх умовах тікати нікуди. Але ж говорити з партнером – це дуже важливо! Якщо не знаєте, про що спілкуватися з чоловіком/дружиною – подивіться разом фільм, прочитайте разом книжку, обговоріть свої враження. Проговоріть, що любите їсти. Просто обмінюйтеся інформацією, – радить психолог. – Якщо ми всі втупимося в гаджети, загубиться контакт, який зараз дуже й дуже потрібен кожному.

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Карантин – саме час навести лад в інтимному житті.

– Багато хто скаржиться на рутину в ліжку. Вважайте, що настав час, коли ви з партнером можете написати списки з 10 пунктів, якими хотілося б урізноманітнити секс, і обмінятися ними. Пункти, що співпадуть, варто реалізувати, – говорить Єжова.

Юлія Панкова: відпочивайте одне від одного

Ведуча проекту «Ревізор» на Новому каналі Юлія Панкова розуміє, наскільки важливий особистий простір для людини, тому впродовж дня майже не перетинається зі своїм чоловіком.

– Ми зрозуміли, що потрібно берегти одне одного під час карантину, тому зустрічаємося на сніданки-обіди-вечері і спільний перегляд серіалів. А решту часу проводимо по різних кімнатах, – каже Панкова. – Якщо сваримося, то відразу ж намагаємося миритися. В умовах карантину це важливо, як ніколи. Та й самі сварки вже не такі глибокі, як раніше.

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Вільний від роботи час Юлія проводить за приготуванням їжі. А чоловік допомагає їй, чим може.

– Зараз у мене є час і натхнення на кулінарію, тому я займаюся їжею, а чоловік – закупівлею. Крім того, ми багато часу приділяємо дезінфекції та миттю квартири, частіше стали мити не лише руки, а й телефони, клавіатури, – каже Панкова.