Як не розірвати шлюб після карантину?

Співведуча реаліті Нового каналу «Екси» та за сумісництвом психолог і сексолог Наталія Єжова порадила, як зміцнити свої стосунки при постійному перебуванні разом

Який показник після карантину зросте – народжуваності чи розлучень? На цю тему можна прочитати безліч жартів в інтернеті. Але як показала ситуація в Китаї, постійне перебування разом у закритому просторі і справді може стати проблемою для партнерів.

– Коронавірус – насправді дуже мудрий вірус. Він загнав усіх людей додому і змусив спілкуватися між собою, – вважає психолог і співведуча реаліті «Екси» Наталія Єжова. – Якщо раніше партнери могли втекти на роботу або ж заховатися за турботами про дітей, то зараз перевірки стосунків не уникнути. І в результаті цієї перевірки вони можуть зрозуміти, що живуть зовсім не з тією людиною, або ж, навпаки, побачити свого партнера з іншого боку і заново закохатися. Я радила б використати карантин як нагоду дізнатися одне про одного більше, зробити свої стосунки довірчими й максимально відкритими.

Для цього Наталія Єжова підготувала кілька рекомендацій:

«Розмістіть» себе у своїй парі

– Часто буває, що партнери зливаються, – пояснює співведуча реаліті Нового каналу. – І тоді один з них тікає, аби проявитися деінде. Щоб такого не сталося, потрібно проявити себе у своїй парі. А для цього необхідно дізнатися про себе якомога більше і передати цю інформацію своєму чоловікові або дружині. Буває, що люди роками живуть і не знають навіть улюбленої страви свого партнера. Тому саме час дізнатися більше про себе та одне одного!

Сплануйте спільні дії

– Замість того, щоб обговорювати інших чи шкодувати про минуле, краще сплануйте своє найближче майбутнє. Рекомендую розподілити і прописати свої дії на час коронавірусного карантину. Тим паче, що зараз вони будуть абсолютно інші – не прокинувся/одягнувся/поїхав на роботу, а прокинувся/поспілкувався з дружиною/погрався з дітьми/поїхав у ліс на прогулянку. Рекомендую перетворити це на справжній ритуал. Сьогодні, як ніколи доречно формувати свої сімейні цінності, традиції.

Знімаємо стрес і підтягуємо живіт: поради від ведучої Нового каналу

Облаштуйте своє місце в оселі

– Батькам із дітьми не завжди вдається реалізувати свої потреби. Тому їм необхідне місце, де вони могли б побути наодинці. При цьому не соромлячись і без докорів сумління заявити своїм близьким, що, приміром, сьогодні о першій годині дня мені потрібно посидіти в кімнаті наодинці, подумати про себе, і важливо, аби мене в цей час ніхто не чіпав.

Розмовляйте

– Це скарга, з якою до мене приходять найчастіше, – ми з моїм партнером не спілкуємося. Зараз дуже важливо говорити. Якщо ви не знаєте про що, подивіться разом фільм і обговоріть його. Обмінюйтеся інформацією. Це дуже важлива взаємодія. Адже розмови – це також обмін позитивними вібраціями та енергією, які нам сьогодні дуже необхідні.

Йога для початківців з Анею Олицькою: без паніки на карантині, займися тілом

Наведіть лад в інтимному житті

– Дехто скаржиться, що на карантині ще більше страждає від рутини. Але її завжди можна урізноманітнити. Напишіть зі своїм партнером список із десяти пунктів, що б хотіли зробити у своєму інтимному житті, та обміняйтеся. Те, що співпаде, обов’язково реалізовуйте. Адже на карантині саме час навести лад не лише у своїх стосунках із чоловіком, а й у вашому інтимному житті.