Ведучі Нового каналу закликали українців залишатися вдома

У зв’язку з поширенням небезпечного коронавіруса в Україні ввели карантин – до 3 квітня (поки що) всіх просять залишатися вдома і не з’являтися в людних місцях без крайньої необхідності. Українці переходять на дистанційну роботу, в містах тимчасово зачиняють театри, спортзали, салони краси і ТРЦ.

Дотримання карантину дозволить значно знизити кількість хворих на коронавірус, тому ведучі Нового каналу запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома в соціальній мережі Instagram. Вони закликають українців не залишати оселі, поки ситуація у країні не налагодиться, і показують, чим займаються на карантині.

Олена-Крістіна Лебідь насолоджується «нічогонеробством»

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь потроху звикає до нового способу життя.

– Карантин – відмінний привід нарешті провести тиждень удома. Привід зважитися – і зробити! Зробити нічого! Я так давно цього не робила – навіть не знаю, з чого почати? – задалася питанням ведуча Нового каналу. – Народ, ну раз ми вдома і не даємо шансу вірусу нас дістати, накидайте варіантів, як робити нічого? З любов’ю, ваша Залишалкавдома.

Соня Плакидюк почала висипатися

Експерт проекту «Топ-модель по-українськи» і фотограф Соня Плакидюк відпочиває від роботи – замість численних зйомок вона проводить час у ліжку. У ньому тепліше, приємніше і, головне, безпечніше. Лише не забувайте провітрювати кімнату.

Сергій Притула присвятив себе сім’ї

Ведучий Нового каналу Сергій Притула, який майже весь час проводить на роботі, гастролях і за волонтерською діяльністю, нарешті може насолодитися спілкуванням із дружиною та дітьми. І навіть приготувати їм обід.

Леся Нікітюк гуляє порожнім парком

Карантин зобов’язує українців не з’являтися в людних місцях, але прогулянка по весняному парку шкоди не принесе. Доведено Лесею Нікітюк. Заодно можна домашню тварину вигуляти й будинок провітрити. Головне – не чіпайте поручні, поверхні, і, звісно ж, обличчя. А щойно повернетеся додому – гарненько вимийте руки.

Сергій Нікітюк готує корисні сніданки

Ще один експерт «Топ-моделі по-українськи», Сергій Нікітюк, вирішив проводити час удома з користю. Оскільки вранці не треба стрімголов бігти на роботу, він приділяє час смачним сніданкам, які готує сам. Радимо брати приклад із Сергія й їсти побільше овочів та фруктів.

До флешмобу # ЗалишайсяВдома приєдналися також учасниці «Топ-моделі по-українськи» Катя Куліченко (Тьотя Мотя) та Ярослава Крутова, учасник Improv Live Show Костянтин Трембовецький, ведучий Григорій Решетник, актриса Таїсія Щурук та багато інших. Ви також можете підтримати ініціативу Нового каналу – просто дотримуйтесь карантину, проводьте час удома і знімайте своє дозвілля. Позначайте пости і сторіз хештегом #ЗалишайсяВдома. А ще не забувайте провітрювати кімнату і часто мити руки. І будьте здорові.

Читай також:

Профілактика коронавірусу: заходи, щоб не заразитися

Які симптоми у коронавірусу? Будь напоготові