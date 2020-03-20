Группа StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців – Нового каналу, ICTV, CТБ та Оце ТБ – слоганом #залишайся вдома.

– Ми закликаємо й інші телеканали доєднатися до нашої ініціативи. Додати до всього, що ми робимо як відповідальні мовники – знятих роликів і якісної, перевіреної інформації, яку ми збираємо в інтересах збереження життів українців і зупинення світової пандемії коронавірусу – найважливіше і найпростіше повідомлення, найкраще рішення допомоги собі та країні – #залишайсявдома, – прокоментував президент групи Олександр Богуцький.

Video: StarLightMedia закликає телегрупи додати до лого заклик #залишайсявдома Група StarLightMedia додала до ефірних логотип слоган #залишайсявдома

Нагадаємо, що соціальні ролики, які зняла StarLightMedia, відкриті та безкоштовні для всіх, хто зацікавлений у їх розповсюдженні.

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