Мальвіна Чукля поділилася рецептом млинців, які варто приготувати кожній господині

У понеділок, 24 лютого, в Україні починають відзначати стародавнє слов’янське свято Масляну. Головна його традиція – приготування млинців, які символізують сонце. У вас до сих пір немає улюбленого рецепту млинців? Зараз він з’явиться. Ловіть фірмовий рецепт переможниці проекту «Топ-модель по-українськи» (Новий канал) Мальвіни Чуклі.

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– Вважаю, що млинці треба готувати не коли потрібно, а коли захочеться, – усміхається модель. – Тим більше що мої чоловік і син їх просто обожнюють. До речі, якщо будете точно слідувати рецепту, то, запевняю, навіть перший млинець у вас не вийде грудкою!

Млинці на Масляну: інгредієнти

500-700 мл молока;

2-3 яйця (що більше яєць, то м’якіші виходять млинці);

400 г борошна;

100 г олії;

трохи солі.

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Млинці на Масляну: спосіб приготування

Налийте молоко в глибокий посуд і потроху насипте в нього муку, при цьому збиваючи все міксером або вінчиком. Важливо стежити, щоб у суміші не утворилися грудочки. Готова консистенція має нагадувати нежирний кефір. Якщо цього ефекту не вдалося досягти з першого разу, додайте трохи борошна або молока. Після цього додайте в суміш яйця, олію та сіль. Змішайте все та дайте тісту «відпочити» півгодини-годину. Випікайте млинці на сильно розігрітій сковорідці. Готові млинці змащуйте вершковим маслом.

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Смачного!

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