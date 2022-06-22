Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов розповів, як можна приготувати смачні солодкі страви

Без вареників неможливо уявити українську кухню. Їх готують як із солоною начинкою з картоплі, капусти, грибів, так і з солодкою – з вишнями, ожиною, полуницею та іншими ягодами. Пропонуємо вам приготувати вареники з літніми дарами за рецептами Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Вареники на пару з суницею

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 700 г

Кефір – 250 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 3 ст. л.

Сіль – дрібка

Сода – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Суниця – 1 банка або 500 г (можна замінити полуницею, але з суницею вареники будуть ароматнішими)

Цукор – 4 ст. л.

Крохмаль – картопляний чи кукурудзяний

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Приготування:

Спершу робимо тісто. Перебиваємо яйце з цукром та сіллю. Додаємо кефір, перемішуємо. Всипаємо борошно й добре вимішуємо тісто, робимо з нього кулю. Замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на півгодини, щоб розійшлася клейковина. Переходимо до начинки. Крохмаль перемішуємо з цукром, далі змішуємо з суницею. Крохмаль не дозволить витікати соку. Краще брати кукурудзяний, бо він не має смаку. Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в пласт, вирізаємо за допомогою склянки кружальця, кладемо начинку на середину і зліплюємо краї. Ставимо каструлю на плиту і кип’ятимо воду. Зверху – металевий друшляк, викладаємо вареники. Готуємо на пару.

Смачного!

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