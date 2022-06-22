Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов розповів, як можна приготувати смачні солодкі страви
Без вареників неможливо уявити українську кухню. Їх готують як із солоною начинкою з картоплі, капусти, грибів, так і з солодкою – з вишнями, ожиною, полуницею та іншими ягодами. Пропонуємо вам приготувати вареники з літніми дарами за рецептами Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.
Вареники на пару з суницею
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 700 г
- Кефір – 250 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 3 ст. л.
- Сіль – дрібка
- Сода – 1 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- Суниця – 1 банка або 500 г (можна замінити полуницею, але з суницею вареники будуть ароматнішими)
- Цукор – 4 ст. л.
- Крохмаль – картопляний чи кукурудзяний
Ліниві вареники з молодої картоплі від Алекса Якутова
Свинячий шашлик зі смаженою полуницею від Алекса Якутова
Приготування:
- Спершу робимо тісто. Перебиваємо яйце з цукром та сіллю. Додаємо кефір, перемішуємо. Всипаємо борошно й добре вимішуємо тісто, робимо з нього кулю. Замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на півгодини, щоб розійшлася клейковина.
- Переходимо до начинки. Крохмаль перемішуємо з цукром, далі змішуємо з суницею. Крохмаль не дозволить витікати соку. Краще брати кукурудзяний, бо він не має смаку.
- Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в пласт, вирізаємо за допомогою склянки кружальця, кладемо начинку на середину і зліплюємо краї.
- Ставимо каструлю на плиту і кип’ятимо воду. Зверху – металевий друшляк, викладаємо вареники. Готуємо на пару.
Смачного!
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