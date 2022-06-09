Ліниві вареники з молодої картоплі від Алекса Якутова

Проста і смачна страва

У червні з’являється перша молода картопля. Традиційно її варять цілою чи половинками та подають з кропом. Однак з молодої картоплі можна не лише робити гарніри, а й додавати її у салати та навіть робити основою для вареників. Рецептом лінивих вареників з бринзою поділився Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

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Інгредієнти:

молода картопля – 1 кг

бринза – 100 г

борошно – 100-200 г

яйця – 2 шт.

часник – 2-3 зубчики

вершки – 50 мл

зелень – будь-яка

сіль, перець – за смаком

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Приготування: