Новий канал>Новини

Свинячий шашлик зі смаженою полуницею від Алекса Якутова

Свинячий шашлик зі смаженою полуницею: рецпт від Алекса Якутова

Незвичайний рецепт м’яса на мангалі

Шашлик – страва, без якої неможливо уявити теплий сезон. Незважаючи на складний воєнний час в Україні, хочеться маленьких радощів на кшталт м’яса на мангалі чи полуниці. Такі дрібниці дуже важливі для підтримки внутрішньої стабільності. Порадуйте себе смачним шашликом у маринаді зі свинини зі смаженими ягодами за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

Кабачкові оладки: простий і смачний рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Вам знадобиться:

  • Ошийок – 2 кг
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Полуниця – 200 г
  • Кінза – 100 г
  • М’ята – 20 г
  • Перець чилі свіжий або сухий пластівцями – за смаком
  • Чорний перець – за смаком
  • Сіль – за смаком

Свинячий шашлик зі смаженою полуницею: рецпт від Алекса Якутова

Приготування:

  • М’ясо наріжте кубиками на шашлик, полуницю – на половинки, кінзу – дрібно. Якщо ви взяли свіжий перець чилі, то наріжте його кільцями.
  • Змішайте полуницю, соєвий соус, кінзу, сіль, два види перцю й добре перемішайте. Замаринуйте у цій суміші шашлик. Залиште на 3 години.
  • Відправте шашлик на мангал. Поки він готується, витягніть з маринаду полуницю та обсмажте її на сковороді.
  • Подавайте шашлик разом із полуницею. Посипте його зверху листям кінзи та м’яти. Смачного!

 

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь