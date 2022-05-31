Свинячий шашлик зі смаженою полуницею: рецпт від Алекса Якутова

Незвичайний рецепт м’яса на мангалі

Шашлик – страва, без якої неможливо уявити теплий сезон. Незважаючи на складний воєнний час в Україні, хочеться маленьких радощів на кшталт м’яса на мангалі чи полуниці. Такі дрібниці дуже важливі для підтримки внутрішньої стабільності. Порадуйте себе смачним шашликом у маринаді зі свинини зі смаженими ягодами за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Вам знадобиться:

Ошийок – 2 кг

Соєвий соус – 2 ст. л.

Полуниця – 200 г

Кінза – 100 г

М’ята – 20 г

Перець чилі свіжий або сухий пластівцями – за смаком

Чорний перець – за смаком

Сіль – за смаком

Приготування: