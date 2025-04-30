Дивись просто зараз незвичну ревізію невістки у сімейному реаліті Мамо, ваш вихід! 2025 15 випуск від 30.04.2025 на сайті Нового каналу. Не пропусти!

У 15 випуску шоу Мамо, ваш вихід! 2025 все піде зовсім не за звичним сценарієм! На захист невістки вийде не свекруха, а сам свекор Микола. 70-річний активний чоловік, який обожнює свою невістку Анастасію і завжди готовий заступитися за сім’ю. А ось чи вдасться йому витримати натиск суворих ревізорів і цікавих учасниць?

Анастасія – харизматична 35-річна астрологиня з Києва, яка також займається нумерологією, виховує сина Івана і, здається, чудово уживається зі свекром. Але чи так все безхмарно насправді? Цього тижня на їхній дім чекає серйозна перевірка: ревізія побуту, стосунків і щирості. А перша провокація станеться просто в торговому центрі, коли справа дійде до солодощів для дитини. Чи справді Анастасія – ідеальна господиня, якщо все домашнє господарство на ній?

Не пропусти палкі суперечки, неочікувані зізнання та найнестандартніший випуск проекту. Дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 15 випуск від 30.04.2025 на сайті Нового каналу.

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 14 випуск