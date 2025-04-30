Смотри прямо сейчас необычную ревизию невестки в семейном реалити Мамо, ваш вихід! 2025 15 выпуск от 30.04.2025 на сайте Нового канала. Не пропустите!

В 15 выпуске шоу Мамо, ваш вихід! 2025 все пойдет совсем не по привычному сценарию! На защиту невестки выйдет не свекровь, а сам свекор Николай. 70-летний активный мужчина, который обожает свою невестку Анастасию и всегда готов заступиться за семью. А вот удастся ли ему выдержать натиск суровых ревизоров и интересных участниц?

Анастасия – харизматичный 35-летний астролог из Киева, которая также занимается нумерологией, воспитывает сына Ивана и, кажется, прекрасно уживается со свекром. Но так ли все безоблачно на самом деле? На этой неделе их дом ждет серьезная проверка: ревизия быта, отношений и искренности. А первая провокация произойдет прямо в торговом центре, когда дело дойдет до сладостей для ребенка. Действительно ли Анастасия – идеальная хозяйка, если все домашнее хозяйство на ней?

Не пропусти жаркие споры, неожиданные признания и самый нестандартный выпуск проекта. Смотри онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 15 выпуск от 30.04.2025 на сайте Нового канала.

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Смотреть онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 14 выпуск