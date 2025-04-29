Не пропусти новий епізод сімейного реаліті! Дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 14 випуск від 29.04.2025 на сайті Нового каналу. На тебе чекає найсуворіша господиня сезону!

У 14 випуску шоу Місто і Село 2025 ревізія невістки Христини з Білої Церкви, яка звикла керувати всім і всіма: у бізнесі, в домі та навіть у стосунках зі свекрухою. Вона впевнена, що якщо не дасть за день пару команд, їй просто стане погано!

Свекруха Світлана начебто все приймає, але ревізія розставить все на свої місця. Що приховує ідеально вибудуваний побут? Чому Христина називає свої стосунки зі свекрухою «діловими»? І чи витримає їхній будинок натиск інших учасниць? Христина прийшла перемагати, але чи вийде? Дізнайся всі подробиці вже зараз – дивись сімейне реаліті Мамо, ваш вихід! 2025 від 29.04.2025 прямо на сайті Нового каналу.

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 13 випуск