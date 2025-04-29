Не пропусти новый эпизод семейного реалити! Смотри онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 14 выпуск от 29.04.2025 на сайте Нового канала. Тебя ждет самая строгая хозяйка сезона!

В 14 выпуске шоу Город и Село 2025 ревизия невестки Кристины из Белой Церкви, которая привыкла управлять всем и всеми: в бизнесе, в доме и даже в отношениях со свекровью. Она уверена, что если не даст за день пару команд, ей просто станет плохо!

Свекровь Светлана вроде бы все принимает, но ревизия расставит все на свои места. Что скрывает идеально выстроенный быт? Почему Кристина называет свои отношения со свекровью «деловыми»? И выдержит ли их дом натиск других участниц? Кристина пришла побеждать, но получится ли? Узнай все подробности уже сейчас – смотри семейное реалити Мамо, ваш вихід! 2025 от 29.04.2025 прямо на сайте Нового канала.

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Смотреть онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 13 выпуск