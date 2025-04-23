Не пропусти новий епізод перевірки невісток – дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 випуск від 23.04.2025 на сайті Нового каналу. Ти не зможеш відірватись від екрану до останньої секунди!

Розкіш чи порожнеча? В 11 випуску сімейного реаліті Мамо, ваш вихід! 2025 свекрухи вирушать у дім до Рити – стильної невістки, чий кожен день схожий на глянцеву обкладинку. Вона – юрист за дипломом, але муза по життю. Працювати не поспішає, адже всі бажання виконує чоловік-блогер, а свекруха вважає її найдобрішою й найдушевнішою дівчиною.

Але що скажуть інші учасниці, побачивши, як живе Рита? Чи буде їй чим похвалитися, крім дорогих сумок і блискучих прикрас? І чи вдасться свекрусі Олені захистити честь своєї невістки в очах конкуренток? Настрій, емоції та несподівані висновки – все це чекає на тебе в новому епізоді. Дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 випуск від 23.04.2025 на сайті Нового каналу!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 10 випуск