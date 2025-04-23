Не пропусти новий епізод перевірки невісток – дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 випуск від 23.04.2025 на сайті Нового каналу. Ти не зможеш відірватись від екрану до останньої секунди!
Розкіш чи порожнеча? В 11 випуску сімейного реаліті Мамо, ваш вихід! 2025 свекрухи вирушать у дім до Рити – стильної невістки, чий кожен день схожий на глянцеву обкладинку. Вона – юрист за дипломом, але муза по життю. Працювати не поспішає, адже всі бажання виконує чоловік-блогер, а свекруха вважає її найдобрішою й найдушевнішою дівчиною.
Але що скажуть інші учасниці, побачивши, як живе Рита? Чи буде їй чим похвалитися, крім дорогих сумок і блискучих прикрас? І чи вдасться свекрусі Олені захистити честь своєї невістки в очах конкуренток? Настрій, емоції та несподівані висновки – все це чекає на тебе в новому епізоді. Дивись онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 випуск від 23.04.2025 на сайті Нового каналу!
Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!
Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025