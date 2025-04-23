23 апреля

Проверка на прочность невестки-музы Риты. Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 11 от 23.04.2025

Не пропусти новый эпизод проверки невестки – смотри онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 выпуск от 23.04.2025 на сайте Нового канала. Ты не сможешь оторваться от экрана до последней секунды!

Роскошь или пустота? В 11 выпуске семейного реалити Мамо, ваш вихід! 2025 свекрови отправятся в дом к Рите – стильной невестке, чей каждый день похож на глянцевую обложку. Она – юрист по диплому, но муза по жизни. Работать не спешит, ведь все желания выполняет муж-блогер, а свекровь считает ее самой доброй и душевной девушкой.

Но что скажут другие участницы, увидев, как живет Рита? Будет ли ей чем похвастаться, кроме дорогих сумок и блестящих украшений? И удастся ли свекрови Елене защитить честь своей невестки в глазах конкуренток? Настроение, эмоции и неожиданные выводы – все это ждет тебя в новом эпизоде. Смотри онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 выпуск от 23.04.2025 на сайте Нового канала!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!

Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Смотреть онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 10 выпуск

Новый каналМамо ваш вихід2025
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Проверка на прочность невестки-музы Риты. Мамо, ваш вихід! 2025. Выпуск 11 от 23.04.2025

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