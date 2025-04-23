Не пропусти новый эпизод проверки невестки – смотри онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 выпуск от 23.04.2025 на сайте Нового канала. Ты не сможешь оторваться от экрана до последней секунды!
Роскошь или пустота? В 11 выпуске семейного реалити Мамо, ваш вихід! 2025 свекрови отправятся в дом к Рите – стильной невестке, чей каждый день похож на глянцевую обложку. Она – юрист по диплому, но муза по жизни. Работать не спешит, ведь все желания выполняет муж-блогер, а свекровь считает ее самой доброй и душевной девушкой.
Но что скажут другие участницы, увидев, как живет Рита? Будет ли ей чем похвастаться, кроме дорогих сумок и блестящих украшений? И удастся ли свекрови Елене защитить честь своей невестки в глазах конкуренток? Настроение, эмоции и неожиданные выводы – все это ждет тебя в новом эпизоде. Смотри онлайн шоу Мамо, ваш вихід! 2025 11 выпуск от 23.04.2025 на сайте Нового канала!
Смотри онлайн Мамо, ваш вихід!
Смотри онлайн Мамо, ваш вихід! 2025