Найнепередбачуваніша ревізія вже чекає на вас! Дивіться онлайн улюблене реаліті-шоу Мамо, ваш вихід! 2025 випуск 10 від 22.04.2025 на сайті Нового каналу!

Героїня цього випуску шоу Мамо, ваш вихід! 2025 тату-майстриня і феміністка Юля, жінка з характером, яка точно знає, чого хоче. Упевнена в собі та непримиренна, вона звикла відстоювати особисті кордони не лише в житті, а й у стосунках. Навіть майбутню свекруху Інну вона тримає на відстані. Але Інна – зовсім інша. Спокійна, м’яка й відкрита до діалогу, вона щиро хоче зблизитися з невісткою й нарешті зрозуміти, що стоїть за її бронею. Чи зможуть такі протилежності знайти спільну мову, чи все закінчиться новим конфліктом? Покаже проєкт Мамо, ваш вихід! 2025!

Поки ставки в шоу продовжують зростати, а свекрухи-ревізорки стають дедалі прискіпливішими. Дізнайтеся просто зараз, чому невістка Юля вважає за потрібне перевиховувати свого нареченого? Що заважає їй довіритися близьким? І чи зможе добродушна Інна розтопити лід між ними або ці стосунки залишаться холодними назавжди? Дивіться онлайн проєкт Мамо, ваш вихід! 2025 випуск 10 від 22.04.2025 на сайті Нового каналу та станьте свідком гострих моментів і несподіваних одкровень!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід!

Дивись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025

Дивитись онлайн Мамо, ваш вихід! 2025 9 випуск