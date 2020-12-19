У тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 8 випуск Леся Нікітюк із Богдановичем тримають курс у Ніжин – скуштувати славнозвісні ніжинські огірки.

Але дорогою ведуча дослідить екосторону Чернігівського регіону. Вона заправить Le Маршрутку екопаливом і потім заїде в екохутір посеред лісу. Під кінець екоподорожі Леся відвідає Національний аграрний університет, щоб скуштувати пакети! Вони біорозкладні, а у їхньому складі присутні кукурудза, капуста або буряк. Розкладаються ці пакети за місяць, але є доволі міцними. Хто ж зробив цей винахід, дізнаєшся в 8 випуску Le Маршрутка 2020.

Перед дегустацією огірків завітає Леся й на равликову ферму, щоб омолодитися муцином – слизом, який виробляють равлики. Подорож до Ніжину дивись онлайн у тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 8 випуск від 19.12.2020 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Le Маршрутка 2 сезон 7 випуск від 12.12.2020