В тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 8 выпуск Леся Никитюк с Богдановичем держат курс в Нежин – попробовать знаменитые нежинские огурцы.

Но по дороге ведущая исследует экосторону Черниговского региона. Она заправит Le Маршрутку экотопливом и потом заедет в экохутор посреди леса. Под конец экопутешествия Леся посетит Национальный аграрный университет, чтобы попробовать пакеты! Они биоразлагаемые, а в их составе присутствуют кукуруза, капуста или свекла. Разлагаются эти пакеты месяц, но при этом довольно прочные. Кто же сделал это изобретение, узнаешь в 8 выпуске Le Маршрутка 2020.

Перед дегустацией огурцов Леся посетит улиточную ферму, чтобы омолодиться муцином – слизью, которую производят улитки. Путешествие в Нежин смотри онлайн в тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 8 выпуск от 19.12.2020 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Le Маршрутка 2 сезон 7 выпуск от 12.12.2020