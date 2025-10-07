У шоу Хто знає? 2 сезон 7 випуск від 07.10.2025 пристрасті спалахують із перших секунд. Тебе чекає неймовірна енергетика, миттєві реакції, дотепні жарти та блискучі імпровізації.

На арену у шоу Хто знає? 2025 виходять дві команди, які добре знають, як зробити шоу справжнім святом емоцій. З одного боку — харизматичний Вова Дантес і актор Артем Єгоров, що легко перетворюють будь-яке запитання на сцену з фільму. З іншого — нестримний Фіма Константиновський та енергійна актриса і пародистка Інна Приходько, які не залишать суперникам жодного шансу розслабитися.

Незмінна ведуча Даша Астаф’єва приготувала 12 запитань, які змушують не лише мислити, а й сміятися до сліз. Одне з них особливо цікаве — помста колишньому. Хто з дівчат не мріяв про реванш? Але чи допоможе це команді Фіми вирватися вперед? Дізнайся всі подробиці – дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 7 випуск від 07.10.2025 на сайті Нового каналу.

