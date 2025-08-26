Шоу Хто знає? 2025 повертається з новим сезоном і новими викликами! У прем’єрному випуску 2 сезону зустрінуться команди: Вова Дантес і Назар Задніпровський – актор театру, кіно, дубляжу та народний артист України. Фіма Константиновський і Віталіна Біблів – талановита акторка, зірка серіалу Будиночок на щастя.

У 1 випуску шоу Хто знає? 2 сезон на гравців чекають 12 категорій, серед яких і серйозні запитання, і справжні курйози. Кожна правильна відповідь — це 1000 гривень, а фінал дарує шанс подвоїти виграш. Усе зароблене піде на благодійність, тож шоу дарує не лише розвагу, а й добру справу.

Чи можуть справжні щурі служити у війську? Хто здивує неочікуваними знаннями, а хто стане королем жартів? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн інтелектуально-розважальне шоу Хто знає? 2 сезон 1 випуск від 26.08.2025 на сайті Нового каналу.

Хто знає?

Хто знає? 2 сезон