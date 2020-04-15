Амортенція в дії: Все про особисте життя акторів «Гаррі Поттера»

Нещодавно стало відомо, що Руперт Грінт, який виконав роль Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, скоро стане батьком. І ми вирішили детальніше розібратися, що ж відбувається в особистому житті трійці акторів, що зіграли головні ролі в поттеріані. Адже за 9 років, які минули з моменту виходу на екрани останньої частини фільму, багато що змінилося!

Деніел Редкліфф

Актор, якому дісталася роль Гаррі Поттера, відсвяткував свій 30-річний ювілей, встиг знайти другу половинку і значно поповнив свою скарбничку кар’єрних звершень! Зі своєю обраницею актрисою Ерін Дарк Деніел разом же більше 7 років, правда, розмови про весілля поки ведуть тільки папараці. Редкліфф познайомився з коханою на знімальному майданчику фільму «Убий свою кохану» і з тих пір вони нерозлучні, тільки ось нерідко їх побачення проходять… в Skype і FaceTime!

Що, втім, не дивно: і Деніел, і Ерін затребувані актори і багато часу проводять в різних містах на знімальних майданчиках.

Руперт Грінт

Актор, який зіграв Рона Візлі, кілька днів тому підтвердив новину про вагітність його дівчини, актриси Джорджії Грум. Та й тримати в секреті все одно цю інформацію більше не вдалося б: папараці «підловили» парочку на прогулянці, і на свіжих знімках чітко помітний кругленький животик Джорджії.

View this post on Instagram A post shared by Georgia Groome (@ggroomefan) on Apr 10, 2020 at 7:50am PDT

Скільки часу закохані вже зустрічаються, невідомо, так як своє особисте життя Грінт завжди ретельно приховував. Раніше йому приписували романи і з британською співачкою Лілі Аллен, і з актрисами Кеті Льюїс, Кімберлі Ніксон, і, звичайно ж, з Еммою Уотсон. Правда, ці чутки Руперт завжди спростовував, знову і знову стверджуючи, що з Еммою вони просто друзі, і через це сцени, в яких Рону і Герміоні потрібно було цілуватися, акторам давалися вкрай складно.

Емма Уотсон

15 квітня у Емми Уотсон день народження, актрисі виповнилося 30 років. Особисте життя «Герміони», мабуть, найактивніше з усієї трійці. Першою її любов’ю, за словами самої актриси, став… Том Фелтон, який зіграв у фільмах про Гаррі Поттера роль красеня Драко Мелфоя. Цікаво, чи складно було Еммі в третій частині «поттеріани» давати ляпаса своєму коханому?

У рік виходу фінальної частини фільму Уотсон почала зустрічатися з аспірантом Оксфордського університету Уіллом Адамовичем, проте їх роман тривав лише два роки. У 2014 році актриса зустрічалася з регбістом Меттью Дженні, однак пізніше через щільний графік актриси пара прийняла рішення розлучитися. На рік пізніше з’явилися чутки про роман Емми з принцом Гаррі, проте, актриса швидко їх спростувала, розкривши свої відносини з Вільямом Найтом, фахівцем в області комп’ютерних технологій. Правда, і з ним Уотсон розійшлася через два роки. Якась містична закономірність, чи не так? У 2018 у Емми був нетривалий роман з актором Кордом Оверстрітом, відомим за роллю Сема Еванса в телевізійному серіалі «Хор». Після розставання з’явилися чутки про відносини актриси з Томом Хіддлстон, і навіть про їх швидке весілля

Однак жодних підтверджень не було. В кінці 2019 року фани «поттеріани» радісно заговорили про стосунки Емми і Тома Фелтона, які разом з іншими акторами «поттеріани» відсвяткували Різдво.

Руперт Грінт в одному з інтерв’ю зазначив, що між цими двома завжди «була іскра», а, як відомо, перша любов не забувається. Тож цілком ймовірно, що Емму і Тома пов’язує щось більше, ніж теплі спогади зі зйомок.

Сама ж Емма Уотсон в інтерв’ю не раз говорила, що зараз її серце вільне і вона «у відносинах сама з собою». Але дивлячись на її список романів, можна припустити, що скоро цю порожнечу займе якийсь новий голлівудський красень!

І якщо, занурившись в особисте життя акторів «поттеріани», вам знову захотілося переглянути улюблену франшизу про «хлопчика, який вижив», у нас чудові новини! З 25 квітня на всі частини «Гаррі Поттера» покажуть на Новому каналі. Не пропустіть!

Фото: Getty Images

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