Актори запустили челендж на підтримку малозабезпечених громадян

Давно мрієш знятися у голлівудському кіно? Таку можливість можна виграти у неймовірному благодійному челенджі #AllinChallenge від Леонардо Ді Капріо та Роберта Де Ніро. Головним призом стане епізодична роль у новому фільмі режисера Мартіна Скорсезе.

Благодійний челендж на підтримку малозабезпечених американців актори запустили в Instagram. Щоб стати учасником, потрібно лишень зробити пожертвування. Таким чином селебріті прагнуть зібрати кошти на продукти та необхідні засоби захисту для тих, хто їх потребує. Найщедріший учасник челенджу отримає ексклюзивний приз – епізодичну роль у новому фільмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового Місяця». Головні ролі у стрічці виконують саме Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram leonardodicaprio 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Якщо ви коли-небудь замислювалися як це – працювати з великим Скорсезе, Робертом Де Ніро і мною, це ваш шанс, – зазначив на відео Ді Капріо. – Ми хочемо запропонувати вам невелику роль, можливість провести один день на знімальному майданчику з нами і відвідати світову прем’єру.

До челенджу вже приєдналися інші селебріті, зокрема, Джастін Бібер, Джастін Тімберлейк та Меттью Макконахі. Вони також обіцяють свої призи за найщедріше пожертвування. Меттью Макконахі пропонує унікальну можливість приєднатися до його сім’ї і друзів на футбольному матчі Техаського університету. А Джастін Тімберлейк подарує можливість пограти в гольф і повечеряти з ним і актором Біллом Мюрреєм на одному з пляжів Каліфорнії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram officiallymcconaughey 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

Читай також:

Це бомба! Дружина Джейсона Стейтема опублікувала фото топлес

Дуа Ліпа знялася оголеною для американської версії Elle