Євробачення 2024: яке місце зайняла Україна на пісенному конкурсі, вже відомо! 11 травня шведському місті Мальме відбувся гранд-фінал. Читай, яке місце посіли Alyona Alyona & Jerry Heil на Євробаченні 2024, у матеріалі Нового каналу

Україна на Євробаченні 2024: символізм та приховані сенси у виступі alyona alyona & Jerry Heil

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Завершився 68 пісенний конкурс Євробачення 2024. У гранд-фіналі виступили 25 країн, а не 26 – яке планувалося після другого півфіналу. Справа у тому, що організатори Євробачення 2024 дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна. Україну ж цього року представляли прекрасні alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. У фіналі Євробачення 2024 вони вийшли на сцену під номером 2, і виступ був незабутнім!

Наші голоси: виступи учасників від України на Євробаченні за всі роки конкурсу

Україна на Євробаченні! Згадуємо наші перемоги за всю історію конкурсу

Яке місце зайняла Україна на Євробаченні 2024?

Україна почала брати участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2001 року. За цей час наша країна змогла здобути три перемоги. Це крутий результат! Цього року тріумф дістався Швейцарії (Nemo з піснею The Code). Але alyona alyona & Jerry Heil вибороли для нас достойне третє місце!