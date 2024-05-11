Як виступила Україна у фіналі Євробачення 2024? Якщо ти пропустив(ла) онлайн-трансляцію, можеш подивитися запис просто зараз! Виступ alyona alyona & Jerry Heil у фіналі Євробачення 2024 – у матеріалі Нового каналу

Грандіозний фінал Євробачення 2024 проходить сьогодні у шведському місті Мальме. Зовсім скоро ми дізнаємося, хто стане цьогорічним переможцем міжнародного пісенного конкурсу. А поки пропонуємо до перегляду виступ alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria у фіналі Євробачення 2024!

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– Я вийшла передати людям і біль, і світло, і молитву, – прокоментувала виступ Jerry Hei у своєму Instagram. – Тому увійшла в якийсь особливий стан і памʼятаю лише його, а не те, що робила! Памʼятаю цей стан і памʼятаю Альону і цю неймовірну синергію!