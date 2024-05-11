Євробачення 2024: які країни пройшли у фінал конкурсу

Фінал Євробачення 2024 – список країн-учасниць, які пройшли до фіналу пісенного конкурсу за результатами другого півфіналу 9 травня нарешті відомий! І ми вже готові ділитися новинами! Хто пройшов у фінал Євробачення 2024 у другому півфіналі, читайте в матеріалі Нового каналу

Євробачення 2024: усе, що відомо про пісенний конкурс

Євробачення 2024 – другий півфінал завершено!

У четвер, 9 травня, у шведському місті Мальме пройшов другий півфінал Євробачення 2024. За квиток у грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу боролися представники Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

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Також на сцені другого півфіналу Євробачення 2024 свої номери представили три країни-засновниці та спонсори конкурсу: Франція (Slimane — Mon Amour), Іспанія (Nebulossa — ZORRA), Італія (Анджеліна Манго — La noia).

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