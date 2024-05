Україна на Євробаченні: виступи учасників від України за всі роки конкурсу

Євробачення – один з найбільших пісенних конкурсів у світі. Він проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки. Але Україна на Євробаченні бере участь з 2003-го.

Цього року пісенний конкурс проводять 68 раз! Перший і другий півфінали Євробачення 2024 відбудуться 7 та 9 травня у шведському місті Мальме, а грандіозний фінал – 11 травня. І поки всі ми чекаємо виступу України, яку цьогоріч представлятимуть alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, пропонуємо разом з нами згадати виступи всіх українських артистів на сцені конкурсу. Ну, що ж, полетіли!

2003: Олександр Пономарьов – Hasta la Vista

Найперший виступ від України на Євробаченні був у виконанні співака Олександра Пономарьова (ти ж теж починаєш наспівувати «Я ніколи нікому тебе не віддам», як тільки чуєш його ім’я?) Він посів 14-е місце з піснею Hasta la Vista на сцені у Ризі, Латвія.

2004: Руслана – Wild Dances

Перша перемога була здобута вже під час другого візиту України на конкурс. Співачка Руслана з піснею Wild Dances отримала право для нас на проведення конкурсу у Києві.

2005: «Гринджоли» – «Разом нас багато»

Український гурт посів 19-те місце, виступивши з піснею «Разом нас багато». На жаль, революційний хіт, що так полюбився українцям, не викликав захоплення у європейців.

2006: Тіна Кароль – Show Me Your Love

Зі своєю запальною піснею співачка на Євробаченні зайняла сьому сходинку. Конкурс у 2006 році проводився в Греції.

2007: Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

Вперше друге місце в конкурсі Україна одержала завдяки Вєрці Сердючці з піснею Dancing Lasha Tumbai. Цікавий факт: виник конфлікт на фоні виступу, адже назва пісні, що багаторазово повторюється в приспіві, співзвучна з фразою Russia goodbye (укр. «росія бувай»).

2008: Ані Лорак – Shady Lady

Представницею України на конкурсі в Сербії була співачка Ані Лорак з піснею Shady Lady. Тоді вона посіла друге місце. Нагадаємо, нині артистка живе та дає концерти в росії і відмовчується про війну, яку росіяни ведуть проти нас.

2009: Світлана Лобода – Be My Valentine!

Того року Євробачення проходило у москві. Україну представляла Світлана Лобода. Співачка опинилась на 12-ому місці з піснею Be My Valentine!

2010: Alyosha – Sweet people

Співачка взяла участь в Євробаченні у Норвегії від України та посіла 10-те місце. Спочатку піснею для виступу мала бути композиція To be free. Але вона не підійшла через вимоги конкурсу: пісня має бути новою та опублікована в Мережі не більше, ніж за рік до того. Також після відбору глядачі помітили схожість пісні з композицією Knock Me Out Лінди Перрі. Тому To be free замінили на Sweet people.

2011: Міка Ньютон – Angel

Цікавий перформанс та зворушливий виступ представила учасниця Міка Ньютон. Під час виконання пісні Angel на екрані презентували пісочну анімацію, яку поряд створювала Ксенія Симонова. Цей номер здобув для України четверте місце.

2012: Гайтана – Be my guest

15-те місце посіла Гайтана на конкурсі Євробачення у 2012 році, що проводився у Баку. Пісня, яку вона виконувала, називається Be my guest.

2013: Злата Огнєвіч – Gravity

На конкурсі у Швеції «бронзу», третє місце, здобула українська співачка Злата Огнєвіч. Своїм казковим виступом та чарівною піснею Gravity артистка вразила глядачів.

2014: Марія Яремчук – Tick-Tock

Представницею від України на конкурсі у Данії була Марія Яремчук з композицією Tick-Tock. У результаті вона виборола шосте місце для України.

2015 рік

На жаль, того року Україна прийняла рішення не брати участі в Євробаченні. НТКУ пояснювали це необхідністю оптимізації витрат на користь розбудови громадського мовлення на тлі складної ситуації в країні (військова агресія росії зі сходу, анексія українських територій).

2016: Джамала – 1944

Співачка на конкурсі у Швеції рішуче боролась за перемогу України і таки здобула тріумф. Цьому посприяла зворушлива пісня 1944 про історію її рідного народу, депортацію кримських татар.

2017: O.Torvald – Time

За всю історію участі України на Євробаченні виступ гурту став найпровальнішим. За пісню Time наші артисти отримали лише 36 балів. Тому Україна посіла 24-те місце з 26.

2018: MELOVIN – Under The Ladder

Здобувати перемогу на конкурсі для України у Португалію відправився співак MELOVIN з піснею Under The Ladder. На жаль, він здобув лише 17-те місце. Не зважаючи на це, співак отримав шалену популярність на Батьківщині.

2019 рік

Україна того року вдруге не брала участі в конкурсі. У Нацвідборі перемогла співачка MARUV, але опісля з’явилася інформація про те, що вона співпрацює з країною-агресоркою – росією. Через цей конфлікт Україна зняла свою кандидатуру зі списків учасників Євробачення, не дійшовши згоди.

2020 рік

Через пандемію коронавірусу конкурс, що мав відбутись у Нідерландах, скасували. А всіх учасників, яких було обрано на національних відборах, відправили на Євробачення наступного року.

2021: Go_A – «Шум»

Вперше за історію участі України на Євробаченні пісня, що була представлена, виконувалась українською мовою. Композиція «Шум» гурту Go_A принесла нам п’яте місце.

2022: Kalush Orchestra – «Стефанія»

Чергове «золото» для України на конкурсі здобув гурт Kalush Orchestra. Не зважаючи на тяжкі обставини в країні (повномасштабне вторгнення та терор з боку росії), пісня «Стефанія» таки пролунала на сцені Євробачення в Італії.

2023: TVORCHI – Heart of Steel

На конкурсі у Великобританії Україну представляли TVORCHI. Їхній виступ з піснею Heart of Steel посів шосте місце.

Успіхи наших артистів на Євробаченні показують великий музичний потенціал України та її здатність гідно конкурувати на міжнародній арені. Крім того, це хороша можливість для виконавців продемонструвати свої здібності та привернути увагу до української музичної культури.

Вболіваймо за наших прекрасних alyona alyona та Jerry Heil, які вже у травні вийдуть на сцену Євробачення 2024 з піснею Teresa & Maria. Бажаємо перемоги, дівчата!

Авторка: Дарина Жадько

