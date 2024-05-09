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Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу

Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу

Фото – eurovision.tv

Хто пройшов у фінал Євробачення 2024? Уже відомо! Список країн та учасників, які пройшли у фінал Євробачення 2024 після першого півфіналу – у матеріалі Нового каналу

Євробачення 2024: перший півфінал завершено

У вівторок, 7 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2024. На початку пісенного конкурсу виступили учасники Євробачення з попердніх років. Також глядачам показали відео з 6-ма попередніми перемогами Швеції на Євробаченні.

Євробачення 2024: перший півфінал – учасники

У першому півфіналі Євробачення 2024 взяли участь 15 країн: Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Україна, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія, Люксембург. Однак у фінал могли пройти лише 10 конкурсантів.

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Хто пройшов у фінал Євробачення 2024 за результатами першого півфіналу?

Список країн, які пройшли у фінал Євробачення 2024 за результатами першого півфіналу: Україна, Сербія, Португалія, Словенія,  Літва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Вітаємо alyona alyona & Jerry Heil з проходом до фіналу Євробачення 2024

Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу
Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу

Євробачення 2024: як виступили учасники у першому півфіналі

Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі

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