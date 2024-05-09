Євробачення 2024: хто пройшов у фінал конкурсу

Хто пройшов у фінал Євробачення 2024? Уже відомо! Список країн та учасників, які пройшли у фінал Євробачення 2024 після першого півфіналу – у матеріалі Нового каналу

Євробачення 2024: перший півфінал завершено

У вівторок, 7 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2024. На початку пісенного конкурсу виступили учасники Євробачення з попердніх років. Також глядачам показали відео з 6-ма попередніми перемогами Швеції на Євробаченні.

Євробачення 2024: перший півфінал – учасники

Євробачення 2024: як виступила Україна – alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі