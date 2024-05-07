Хто їде на Євробачення 2024 від України: alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria»

У неділю, 4 лютого, оголосили результати голосування у фіналі Національного відбору на Євробачення 2024, який відбувся напередодні.

Згідно з підрахунками, на 68-пісенному конкурсі Україну представлять alyona alyona & Jerry Heil. У «Дії» за учасників Нацвідбору проголосувало 1 млн 167 тис глядачів.

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Члени журі поставили їм 10 балів, а глядачі – 11. Сумарно дівчата здобули 21 бал, що й зробило їх переможницями.

Всі пісні та учасники Нацвідбору були достойними, щоб перемогти. Виступали вони в такій послідовності:

YAKTAK — Lalala; INGRET — Keeper; NAZVA — Slavic English; ANKA — Палала; Drevo — Endless Chain; alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria; MÉLOVIN — DREAMER; SKYLERR — Time Is Running Out; Ziferblat — Place I Call Home; YAGODY — Tsunamia; NAHABA — GLASSS.

Що відомо про alyona alyona & Jerry Heil

Jerry Heil, вона ж Яна Шемаєва, має в своєму арсеналі чимало відомих хітів. Свій шлях вона починала як виконавиця каверів. Зокрема, співала пісні гурту «Океан Ельзи», а потім Святослав Вакарчук ділився її відео у себе на сторінці. Також Яна брала участь у «Х-Факторі», де одним із членів журі, до речі, був Дмитро Шуров, який нині є продюсером Нацвідбору.

Для Jerry Heil цей Національний відбір не перший. Вона вже намагалася перемогти у 2020 і 2022 роках. Утім, як ми знаємо, бажаного результату вона не досягала. Все змінилося цього року, коли вокалістка обʼєднала свої сили з alyona alyona.

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Для хіп-хоп-виконавиці alyona alyona цей Нацвідбір перший. В Україні в неї сотні тисяч фанатів. Справжнє імʼя реперки – Альона Савраненко. Колись вона була звичайною вихователькою в дитсадку в рідному селещі, а сьогодні лауреатка та номінантка численних українських національних музичних премій, яку The New York Times порівняли з Azealia Banks – культовою американською реперкою.

Разом Jerry Heil та alyona alyona працюють не вперше. У 2022 році вони випустили спільний альбом Dai Boh, в якому звучали пісні у співпраці з європейськими артистами.

Фото – Instagram