Володимир Дантес: досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Володимир Дантес

Кар’єра: співак

Дата народження: 28 червня 1988 року

Сімейний стан: одружений

Володимир Дантес – український співак, музикант. Здобув популярність на проекті “Фабрика зірок” та в колективі “ДиО.Фільми”. Має свій стиль та чарівний голос. Чоловік співачки Наді Дорофєєвої.

Дитинство

Справжнє ім’я співака – Володимир Гудков. Народився в Харкові 28 червня 1988 року. Пізніше переїхав жити до столиці – Києва. Має російсько-українське походження по батькові та єврейське по матері. Майбутній артист ріс в звичайній сім’ї, батько працював в правоохоронних органах. Хлопчик в дитинстві мріяв бути, як батько і стати міліціонером. З віком Володимир почав захоплюватися музикою, а педагоги відзначали непоганий вокал хлопця. В результаті батьки віддали сина в хор.

Освіта

Після середньої школи юнак вступив до музично-педагогічного училища, навчання в якому дозволило виявити талант у майбутньому. Тут майбутній музикант отримав спеціальність педагога з вокалу.

Незважаючи на бажання хлопця пов’язати життя з музикою, батьки порадили отримати більш перспективну професію. Володимир вступив до Харківського політехнічного інституту на спеціальність «фінансове управління бізнесом».

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Перші кроки до популярності, «Фабрика зірок – 2»

Дантес хотів потрапити в шоу-бізнес. У 2008 році, почувши про відбір на проект «Фабрика зірок – 2», негайно відправився його підкорювати. На кастингу в харківському клубі хлопець виконав українську народну пісню «Ой, у полі три криниченьки», яку супроводжував невеликим артистичним виступом. Цей номер і дав йому квиток до проекту. На «Фабриці» Дантес провів три місяці, дійшовши до фіналу. Тут же хлопець познайомився з Вадимом Олійником, майбутнім колегою і другом. Разом хлопці створили дует.

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Новий гурт «Дантес & Олійник»

Продюсером гурту стала Наталя Могилевська. Новий колектив разом з іншими учасниками шоу «Фабрика» вперше виступив на її сольному концерті. Разом зі співачкою дует гастролював по Україні, а в 2009 році хлопці видали перший кліп на пісню «Мне уже двадцать».

У 2010 році у гурту вже вийшов перший альбом «Мне уже двадцать». «Дантес & Олійник» став номінантом премії MTV Europe Music Awards 2010. У вересні дует отримав нову назву «ДіО.фільми», яка утворилася завдяки поєднанню ініціалів виконавців. Хлопці випустили багато успішних пісень. Але вже 2015 року колектив розпався, а Дантес зосередився на телевізійній кар’єрі.

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ТВ-кар’єра Дантеса

Після того, як гурт розпався, Дантес став ведучим популярного кулінарного шоу «Їжа, я люблю тебе!». Проект схожий на тревел-шоу, тільки його мета – досліджувати кухню різних країн. Тут співак позиціонуєвав себе, як гурман кулінарних шедеврів, який вважає, що хороша їжа не повинна бути дорогою. З командою тревел-шоу телеведучий об’їздив понад 60 країн світу, ласуючи незвичною їжею. До речі, артист був засмучений, що повністю український проект не отримав визнання на батьківщині, а програма виходить виключно на російському ТБ. Тому незабаром він вирішив піти з проекту. Дантес провів 7 сезонів програми.

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Далі Дантес увійшов в число призерів конкурсу перевтілень «Як дві краплі». Суддів і глядачів Володимир вражав образами Ігоря Корнелюка, Світлани Лободи, Володимира Висоцького. Також з 2015 року він став одним з тренерів дитячого талант-шоу «Маленькі гіганти». А зовсім нещодавно, у 2020 році, Володимир Дантес брав участь в шоу «Маска» в образі бабки.

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YouTube-кар’єра

У 2018 році Дантес дебютував зі своїм авторським відеоблогом на YouTube під назвою «Чоловік Наді Дорофєєвої». Напередодні цього у роботі співака була перерва та депресії, як він сам розповідав у декількох інтерв’ю. Дантес думав, що робити далі та як повернутись до творчості. Вирішив почати з YouTube та гумору. Створив блог, де розповідав, як це бути чоловіком та ще й співачки Наді Дорофєєвої.

Ведучий “Орел&Решка.10 років”

У 2021 році в ефірі Нового каналу вийшов випуск ювілейного сезону тревел-шоу “Орел&Решка.10 років”, в якому Володимир Дантес разом зі своєю дружиною, співачкою Надєю Дорофєєвою, відправились у подорож до Йорданії.

Продовження кар’єри співака

У вересні 2019 року після довгого творчого мовчання, як співака, Дантес повернувся на велику сцену і випустив сольну пісню «Теперь тебе 30». Вона одразу отримала успіх серед шанувальників та нових слухачів.

Пісні Дантеса зараз

Після свого творчого «пробудження» пісні у співака полетіла одна за одною. «Тепер тобі 30», «Более или менее», «Одноклассница», «Саша». Видно та чутно, що Дантес вкладає в них всю душу. До того ж і клипи виглядають дуже стильно. Режисером всіх останніх кліпів Дантеса є Леонід Колосовський.

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Особисте життя

Під час шоу «Фабрика зірок – 2» всі обговорювали роман Володимира Дантеса з Анастасією Волковою (теж учасницею «Фабрики»). Вже після завершення шоу співак зізнався, що роман був піаром для двох.

Зараз же Володимир Дантес одружений на співачці, екс-солістці гурту «Время и Стекло» Наді Дорофєєвій. Володимир три рази робив пропозицію руки і серця своїй коханій. Перший раз він просто скрутив кільце з фольги від пляшки шампанського, другий раз влаштував флешмоб, а в 2015 році в ефірі на радіостанції «Люкс ФМ» він офіційно попросив вийти за нього заміж. Через кілька місяців – 8 липня 2015 року – пара зіграла пишне весілля в лавандовому стилі. Воно було дуже гарним та романтичним.

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Цікаво, що в особисте життя закоханих ледь не втрутився продюсер «Время и стекло» Потап. Він для Наді, як другий батько, і вважав Дантеса легковажним серцеїдом. Тому Потап боявся, що хлопець розіб’є серце дівчини. Але все ж таки, він навіть погодився стати «весільним батьком» Дорофеєвої на святі.

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