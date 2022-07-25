Сьогодні на офіційному сайті пісенного конкурсу повідомили, що «Євробачення 2023» пройде у Великобританії, але від імені України. Як це працює?

Повідомляється, що представники Суспільного Мовлення у 2023 році співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця «Євробачення 2022», автоматично потрапить до фіналу.

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Конкурс приймаючого міста у Британії розпочнеться цього тижня. Логотип, що відображає унікальні обставини постановки, буде розкрито пізніше.

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У прес-релізі EBU, опублікованому раніше, було оголошено, що це рішення було прийнято після вивчення можливості проведення Конкурсу в Україні, і, на жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо.

У результаті цих обговорень EBU запросила BBC, яка посіла друге місце на конкурсі 2022 року, виступити організатором 67-го пісенного конкурсу Євробачення.

Україна, як країна-переможець у 2022 році, автоматично потрапить до Гранд-фіналу майбутнього Конкурсу разом із так званою «великою п’ятіркою» (країни, які роблять найбільший фінансовий внесок у Конкурс: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство).

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За матеріалами: eurovision.tv