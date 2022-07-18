Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися: всі подробиці таємного одруження

51-річна американська актриса та співачка Дженіфер Лопес вийшла заміж за свого коханого, оскароносного актора та режисера, 49-річного, Бена Аффлека

Про це повідомив таблоїд TMZ з посиланням на свою інсайдерську інформацію та отримані документи.

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За інформацією журналістів, 16 липня пара отримала свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, штат Невада, пов’язавши свої долі на таємній церемонії у Лас-Вегасі. У свідоцтві вказані справжні та повні імена зірок: Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес. Факт одруження таблоїду підтвердив і джерело близького оточення пари.

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Згодом, з цієї нагоди Джей Ло опублікувала кілька весільних селфі на своєму особистому сайті On The JLo, а також поділилася подробицями церемонії. Про це пише Daily mail.

За інформацією видання, підписники знаменитості отримали e-mail, у якому підтверджувалася інформація про те, що весілля відбулося. Лист був підписаний «Mrs. Дженніфер Лінн Аффлек». За посиланням у листі можна було переглянути кілька селфі молодят і відео, як пара готується до свого особливого дня. Знаменитість розповіла своїм підписникам, що в день весілля разом із Аффлеком вони вирушили в Лас-Вегас, щоб обмінятися клятвами в маленькій каплиці. Разом із ними в черзі за дозволом стояли ще чотири пари, які прилетіли у весільну столицю світу, щоб заявити про своє кохання. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wedding Magazine Ukraine (@wedding_magazine_ukraine) За словами акторки, вони з Беном ледве встигли дістатися до каплиці до півночі, сфотографувавшись дорогою в знаменитому рожевому «Кадилаку» Елвіса з відкидним верхом, після чого обмінялися клятвами та під весільний марш, що грав із Bluetooth-колонок, зустріли найкращу в їхньому житті ніч у статусі молодят. Дженніфер Лопес: досьє на зірку і цікаві факти – Отже, з найкращими свідками, яких тільки можна собі уявити, сукнею зі старого фільму та курткою з шафи Бена, ми прочитали наші власні клятви в маленькій каплиці та подарували одне одному обручки, які носитимемо до кінця наших днів. Спасибі каплиці Little White Wedding за те, що дозволили мені переодягнутися в кімнаті відпочинку, поки Бен перевдягався в чоловічому туалеті, — продовжила акторка. – Позаду нас двоє чоловіків трималися за руки й один за одного. Перед нами молода пара, яка здійснила тригодинну поїздку з Вікторвілля в день другого дня народження своєї дочки — всі ми бажали одного і того ж — щоб світ визнав нас партнерами та заявив про свою любов до світу через стародавній і майже універсальний символ шлюбу, — написала Джей Ло в листі до підписників.

Вперше Бен і Дженніфер побралися наприкінці 2002 року, але практично напередодні весілля вони розлучилися, причому співачка дуже тяжко переживала розрив. Головною причиною стала надмірна увага преси до Бенніфер.

– Ми відчували, що цей щасливий та священний день може бути зіпсований для нас, наших сімей та друзів, — говорили зірки.

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Протягом наступних 17 років вони обидва встигли створити сім’ї з іншими людьми, стати батьками та розлучитися.

Фото – Getty Images

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