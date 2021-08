Дженніфер Лопес: досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Дженніфер Лопес

Кар’єра: співачка, акторка

Дата народження: 24 липня 1969 року

Сімейний стан: незаміжня

Дженніфер Лопес – ефектна співачка та акторка, яка з роками не змінюється, а тільки стає кращою. Джей Ло – так ще часто називають дівчину. Підкорила сцену своїм голосом, яскравою зовнішністю, гарним тілом та талантами. Вона з дитинства мрія довести, що талановита в усьому і їй це вдалося. Сьогодні на її рахунку студійні альбоми, десятки кінокартин, премія «Золотий глобус» і безліч досягнень в сфері бізнесу.

Дитинство

Вона народилася 24 липня 1969 року в Нью-Йорку. За знаком зодіаку – Лев (це по ній точно видно). Нетипова для американців зовнішність в Джей Ло від батьків – пуерторіканців за походженням. Її батько Девід працював в нічну зміну в страховій компанії, перш ніж отримав роботу в комп’ютерній фірмі. Мати Гваделупі була домогосподаркою і займалася вихованням Дженніфер і її сестер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

У дитинстві Лопес жила скромно, її сім’я мешкала в невеликій квартирі. Тільки за декілька років з неї вдалось переїхали до будинку. Не дивлячись на все це, мама ростила з дочок, як справжніх леді, прищеплювала їм почуття смаку і вишукані манери.

Коли маленькій Дженніфер виповнилося 5 років, її віддали на уроки співу і танців. Мама намагалась розвивати таланти в дочках. Крім цього, мати Дженніфер вважала, що цей світ може погано вплинути на дівчинку, тож майбутню співачку віддали у католицьку школу. Там вона співала у хорі та брала участь у шкільних постановках.

Юність та освіта

В юності співачка досягла також чималих успіхів у гімнастиці, виступала на національних змаганнях з бігу та була членом шкільної команди з софтболу. Але в спортивній чи творчій професії батьки Дженніфер не бачили, вони вважали, що дівчина має стати успішним юристом.

У випускному класі у Джей Ло з’явилась мрія – стати акторкою. Вона пройшла кастинг у фільм «Моя маленька дівчинка», який не мав успіху. Батьки наполягали на своєму і майбутня співачка вступила в юридичний коледж, але вже через семестр покинула його. Дівчина спробувала пояснити батькам, що мріє стати актрисою, але замість схвалення почула звинувачення в дурості і в тому, що ще жодному латиноамериканцю не вдавалося стати знаменитим в Голлівуді.

Дженніфер була не згодна з сім’єю і навіть пішла з дому, знявши квартиру на Манхеттені. Дівчина влаштувалася в юридичну контору, а ночами підробляла танцівницею. У молодості вона брала участь в мюзиклах Jesus Christ Superstar і Oklahoma. Там талановиту дівчину помітили і запросили в хор Golden Musicals of Broadway, який протягом півроку гастролював по Європі. Втім, участь в ньому розчарувало співачку: вона єдина з усього хору не отримала сольної партії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти

Початок кар’єри Джей Ло

Її першою постійною роботою на телебаченні стало шоу «Яскраві барви», одна з танцівниць не змогла брати участь в проекті, і на її місце взяли Лопес. Після 2-річної співпраці з проектом Дженніфер оголосила про бажання зайнятися акторською кар’єрою і пішла з шоу.

У 1993 році актриса отримала перше запрошення на зйомки фільму «Загублений в глушині», який вийшов виключно для домашнього перегляду. Проте для артистки ця картина стала наступною сходинкою на шляху до мрії, і вона нарешті відійшла від танцювальних проектів, вперше знявшись в драмі. Дебют Лопес у великому кіно відбувся у фільмі «Моя сім’я». За роль молодої Марії вона навіть отримала першу номінацію. А от наступні фільми за участю Дженніфер виявилися провальними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Перші успіхи у кіно

Першим успіхом для актриси стала картина «Селена». Незважаючи на те, що фільм був знятий тим же режисером, який раніше брав участь у створенні «Моїй сім’ї», актрисі довелося пройти виснажливий кастинг. Екранізація біографії співачки Селени дозволила актрисі в повній мірі проявити свої сценічні таланти, які до глибини душі вразили критиків, раніше скептично ставляться до артистки. Її талант та зйомки у цьому фільмі подарували Дженніфер першу номінацію на «Золотий глобус», що стало визнанням для актриси кіно. Кар’єра Лопес стрімко йшла вгору, а її роботи мали успіх.

Картина «Поза полем зору», де артистка зіграла з самим Джорджем Клуні, подарувала їй гонорар у 1 млн дол і славу першою латиноамериканською актриси, якій заплатили такий високий гонорар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Головні ролі у кіно

З першого успішного фільма та з розвитком музичної кар’єри, Джей Ло почала грати у стрічках тільки головні ролі. Дійшло до того, що тільки ім’я Лопес було здатне зробити проект комерційно успішним. Варто тільки пригадати комедію «Весільний переполох», в якій також знявся відомий Меттью Макконахі. Але в її фільмографії є місце і драматичним картинам: «Очам ангела», «З мене досить», «Незакінченої життя», «Шанувальник» та інші.

«Давайте потанцюємо» та «Якщо свекруха – монстр»

Коли згадуєш про яскраві ролі Джей Ло, то неможливо не відмітити її картину з Річардом Гіром у мелодрамі «Давайте потанцюємо». Почуття там аж палають. А також головну роль у фантастичному трилері «Клітка», костюми для якого створила знаменитий японський дизайнер Ейко Ісіока, відома своєю співпрацею з Бьорк і «Цирком дю Солей».

І, мабуть, майже всі дивились шикарну комедію «Якщо свекруха – монстр», глядачі по всьому світу дуже люблять цей фільм. Тут героїні Лопес доводиться ділити любов одного чоловіка з його матір’ю, яку виконала Джейн Фонда. Але виявилось, що є такі люди, яким фільм «не зайшов». Критики виявилися менш прихильні до комедійного таланту Лопес і внесли її ім’я в список номінантів антипремії «Золота малина».

Проте після цього Джей Ло не розчарувалась в собі, а тільки почала більше працювати та віддаватись своїм ролям на всі 200 відсотків. І вже незабаром вона з’явилася в драмі «Прикордонне містечко», яку сама спродюсувала, в комедії «Чого чекати, коли чекаєш на дитину», і в кримінальному трилері «Паркер».

Досьє на Jerry Heil: Повна біографія любительки панд та білих кросівок

Перша роль в серіалі

У 2015 році на екрани вийшов серіал «Відтінки синього» з Дженніфер в головній ролі. Вона зіграла самотню матір, яка працює в поліції і приходить в ФБР, щоб зсередини боротися з корупцією. Для актриси це перша серйозна роль у багатосерійному фільмі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Музична кар’єра

Після декількох ролей у фільмах Дженніфер почала і музичну кар’єру. У 1999 році Дженніфер видала перший сингл If You Had My Love, він миттєво став хітом. Завдяки ньому ім’я актриси, а вже і співачки, виявилося в верхньому рядку популярного американського хіт-параду Billboard Hot 100. Цікаво, що такого подібного успіху з дебютної композицією раніше вдалося досягти тільки співачці Брітні Спірс. Тож Джей Ло повторила її рекорд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Перший альбом

Її перший альбом під назвою «On the 6» мав неймовірний успіх з боку слухачів. Для критиків це стало сюрпризом, адже вони всі були впевнені у провалі Лопес та говорили, що альбом може стати фіналом і для її акторської кар’єри. Проте успіх альбом змусив їх визнати, що Дженніфер – «жінка, яка має безліч талантів». До речі, назва альбома – символічна для співачки. «On the 6» – таку назву мав маршрут метро, на якому Лопес їздила на Манхеттен в музичну школу.

Тепер Дженніфер починають більше сприймати, як співачку, а не як акторку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Поява Джей Ло

Дуже скоро шанувальники почаали називати співачку – Джей Ло, і вона прийняла цей сценічний псевдонім. Видно друге ім’я так сподобалось співачці, що вона дала таку назву своєму другому альбому – «Дженніфер J.Lo», який знову розійшлася величезним тиражем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Пісні іспанською

Хоч Джей Ло і стала зіркою світового масштабу, проте про своє коріння не забула. Співачка видала ще одни альбом «Como Ama una Mujer». Незважаючи на те, що всі пісні збірника звучали іспанською, альбом виявився комерційно успішним і в США.

Навесні 2018 року відбулася прем’єра кліпу на іспаномовний хіт El Anillo, який за добу набрав більше 3 млн переглядів. Менш ніж за рік ця цифра досягла позначки в 250 млн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Спорт та творчість

Ще одна успішна сторінка з її життя – у 2014 році Джей Ло виступила на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії. Разом з Пітбулем і Клаудією Лейттем вона виконала хіт We Are One.

А вже у 2020 відбулась найгучніша подія в спортивному житті США – Super Bowl 2020. На ньому виступали Дженніфер Лопес і Шакіра. На концерті співачка виконала треки Jenny From the Block, Get Right, Waiting for Tonight.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Особисте життя

Вперше співачка вийшла заміж ще на початку своєї кар’єри, в 1997 році, за кубинського офіціанта Охані Ноа. Однак через рік пара розлучилася. Але хлопець виявився хитрим та захотів нажитися на популярності колишньої дружини, і в 2006 році спробував опублікувати книгу про їхні стосунки. Справа дійшла до суду і хлопець програв. Суддя постановив, що твір Ноа виставляє співачку в поганому ракурсі, і заборонив публікацію, а також зобов’язав хлопця виплатити компенсацію в 545 тис дол. Ось так, з Джей Ло краще справ не мати.

В період з 1999 по 2002 роки Лопес зустрічалася з Шоном Комбсом, а також встигла побути одруженою з танцюристом Крісом Джаддом.

Роман з Беном Аффлеком

Наступним коханим співачки став актор Бен Аффлек. Преса миттєво нарекла їх «Бенніфер» і величала не інакше як «суперпара». В очах преси і шанувальників це була найраща партія для Дженніфер. Закохані навіть запланували весілля на вересень 2003 року, але за день до події без пояснення причин скасували церемонію.

Ще чоловіки Дженніфер

І вже 2004 року Лопес вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні і народила йому двійню – сина Макса і дочку Еммі. Пізніше артистка зізнавалася, що довгі роки не могла завагітніти, тому вже зневірилася стати матір’ю. Народження дітей вона сприйняла як дар згори. З Марком Джей Ло прожила до 2011 року, офіційно вони розійшлись 2014.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

У 2016 співачка стала все частіше виходити в світ з репером Дрейком, з яким, за припущенням репортерів, у неї закрутився роман. Але вже навесні 2017 року обранцем зірки став бейсболіст Алекс Родрігес. Здавалось, що їх кохання безмежне, співачка постійно зізнавалась йому в коханні у соцмережах. Проте у кваітні цього року вони все-таки розійшлись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Воз’єднання з Беном Аффлеком

У червні 2021 шанувальники почали пищати від радості – папараці помітили Джей Ло в компанії Бена Аффлека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Buchanan (@anthonyscountry)

З часом фото ставало все більше, проте зіркова пара відмовлялась коментувати стосунки. І нарешті на своє 52-річчя Лопес виклала фото в свій Instagram, на якому цілується з Аффлеком, тим самим підтвердивши роман.

Знову разом! Історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з 2002 до 2021 рік

Що Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес на день народження?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Фото – Getty Images

Читай також:

Володимир Дантес: досьє на зірку і цікаві факти

Діма MONATIK: досьє на зірку і цікаві факти