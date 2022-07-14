Євробачення пройде в Латинській Америці

Організатори хочуть привезти конкурс у ті країни, де він набув популярності

Пісенний конкурс «Євробачення» їде до Латинської Америки! Про це заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Естердаль на офіційному сайті eurovision.tv.

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Зараз продюсери заходу шукають місто, яке прийме «Євробачення» в одній із країн Латинської Америки, яким так полюбився пісенний конкурс. Підкреслимо, що йдеться не оригінальне «Євробачення», яке цього року виграла Україна. Просто через зацікавленість латиноамериканської аудиторії конкурсом організатори вирішили розширити його на новий континент.

«Прихильники по всій Латинській Америці постійно з’являлися й демонстрували бренд пісенного конкурсу Євробачення, а пісенний конкурс Євробачення Латинська Америка є втіленням цієї палкої пристрасті, а також продовженням широкого бачення, яке ми, продюсерська команда, маємо щодо Євробачення як світовий бренд», – сказали Пітер Сеттман і Грег Ліпстоун від імені продюсерської команди Voxovation.

Пісенний конкурс «Євробачення 2022» зібрав понад 75 мільйонів унікальних глядачів на YouTube в 232 країнах світу. Серед цих країн Аргентина, Бразилія, Чилі та Мексика. Вони отримали найбільшу кількість переглядів контенту на YouTube, які разом склали майже 400 000 годин перегляду.

Раніше сьогодні в прес-релізі було оголошено, що продюсерами пісенного конкурсу «Євробачення в Латинській Америці» будуть Крістер Бьоркман, Андерс Ленхофф, Ола Мельціг, Пітер Сеттман і Грег Ліпстоун з Voxovation.

«Після запуску Американського пісенного конкурсу та з планами щодо проведення пісенного конкурсу «Євробачення» в Канаді наступного року Європейська мовна спілка рада працювати з Voxovation над перенесенням хвилювання та магії пісенного конкурсу «Євробачення» в Латинську Америку. Унікальний формат Євробачення щороку знаходить нових шанувальників по всьому світу, і ми не можемо дочекатися розширення бренду в цій надзвичайно різноманітній частині світу», – сказав виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердал.

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