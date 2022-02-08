Новий каналG.spaceНовини

52-річна Джей Ло без білизни: провокаційні фото співачки

52-річна Джей Ло без білизни: провокаційні фото співачки

Дженніфер Лопес – приклад того, що вік жінки може бути тільки у паспорті, а зовнішність – в твоїх руках

В свої 52 вона, здається, зовсім не змінилась та стала ще розкішнішою, ніж в 30. Зараз вона не тільки встигає будувати кар’єру, налагоджувати особисте життя, слідкувати за дітьми, але й не забуває про себе – Дженніфер Лопес справді вражає своїм зовнішнім виглядом.

Співачка знялася в провокаційній фотосесії, на якій у черговий раз довела, що можна виглядати шикарно в будь-якому віці. Знімки Джей Ло опублікувала у своєму Instagram.

«Це гарна історія кохання, у якій ми отримали другий шанс»: Дженніфер Лопес – про стосунки з Беном Аффлеком

52-річна Джей Ло без білизни: провокаційні фото співачки

Артистка знялася у фотосесії для березневого номера глянцевого видання Rolling Stone. Лопес несподівано постриглась, проте виглядає вона чудово. Не менше уваги прикуто до її вбрання та фігури. У кадрі Дженніфер приміряла спокусливий чорний комбінезон зі сміливими вирізами – його співачка одягла без білизни. Тому роздивитися розкішні груди та сталевий прес Джей Ло не склало особливих труднощів. Багато хто не може похвалитись такою формою й в свої 20-30.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Фото Getty Images

Читай також:

Знову разом! Історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з 2002 до 2021 рік

Дженніфер Лопес: досьє на зірку і цікаві факти

дженнифер лопес новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь