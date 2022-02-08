52-річна Джей Ло без білизни: провокаційні фото співачки

Дженніфер Лопес – приклад того, що вік жінки може бути тільки у паспорті, а зовнішність – в твоїх руках

В свої 52 вона, здається, зовсім не змінилась та стала ще розкішнішою, ніж в 30. Зараз вона не тільки встигає будувати кар’єру, налагоджувати особисте життя, слідкувати за дітьми, але й не забуває про себе – Дженніфер Лопес справді вражає своїм зовнішнім виглядом.

Співачка знялася в провокаційній фотосесії, на якій у черговий раз довела, що можна виглядати шикарно в будь-якому віці. Знімки Джей Ло опублікувала у своєму Instagram.

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Артистка знялася у фотосесії для березневого номера глянцевого видання Rolling Stone. Лопес несподівано постриглась, проте виглядає вона чудово. Не менше уваги прикуто до її вбрання та фігури. У кадрі Дженніфер приміряла спокусливий чорний комбінезон зі сміливими вирізами – його співачка одягла без білизни. Тому роздивитися розкішні груди та сталевий прес Джей Ло не склало особливих труднощів. Багато хто не може похвалитись такою формою й в свої 20-30.

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Фото Getty Images

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