Джонні Депп повернеться у «Піратів Карибського моря»: скільки готов заплатити Disney?

Невже Джонні Депп повернеться у «Пірати Карибського моря»?

Disney розпрощався з Деппом у 2018 році, а зараз готовий заплатити йому понад 300 мільйонів доларів, аби той усе пробачив і знову зіграв капітана Джека Спарроу (Горобця). Про це повідомляє Poptopic.

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Депп зіграв головну роль у п’яти фільмах про піратів за останні 15 років. Востаннє він з’явився в стрічці «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки», яка вийшла у 2017 році. Після компанія скасувала контракт з Деппом через суд з його колишнєю дружиною Ембер Герд.

Тепер же, коли Джонні Депп виграв суд проти Ембер Герд, за словами інсайдерів, Disney зацікавлені в налагодженні стосунків із Деппом.

– Вони зв’язалися з актором до судового розгляду в справі про дифамацію проти Ембер Герд і запитали, чи він зацікавлений у поверненні в ще один або два піратські фільми. Повідомляється, що угода полягає в тому, щоб Джонні Депп повернувся до ролі Джека Спарроу в «Піратах Карибського моря 6» та в додатковому серіалі Disney Plus про молодість капітана «Чорної перлини», — розповіло джерело.

Студія вже підготувала попередній сценарій фільму про Джека Спарроу, тому вони дуже сподіваються, що Джонні пробачить їм і повернеться у ролі свого культового персонажа, і готові заплатити йому 301 мільйон доларів, а також зробити «значну пожертву» в благодійну організацію на вибір Деппа як жест доброї волі.

Фото – Getty Images

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