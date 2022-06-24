Потап у Мадриді не зміг виступити на концерті: у нього перекосило обличчя (ВІДЕО)

Український артист і продюсер Олексій Потапенко взяв участь у благодійному концерті в Мадриді разом із «Кварталом 95», MONATIK, Тіною Кароль, Wellboy, Pianoboy та іншими зірками

Проте здивування викликав зовнішній вигляд артиста. Виявляється, нещодавно він застудив лицевий нерв, тож не зміг ні співати, ні розмовляти. Цим він поділився в своєму Instagram. Проте артист не розгубився та замість виступу на сцені спустився до глядачів із коробкою, куди збирав гроші для допомоги Україні. За словами Потапа, українці пожертвували 10 тисяч євро.

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– Мав честь виступати для українців у Мадриді. Незважаючи на те, що застудив нерв на обличчі та не міг видати 1000% як виконавець — не розгубився! І вийшов збирати кошти для України прямо до людей! — написав він.

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Потап додав, що для нього було дуже важливо допомогти Україні, навіть незважаючи на те, що він не зміг сказати жодного слова зі сцени. Також артист задоволений, що зміг побачити співвітчизників і з кожним охочим зробити фото.

Нагадаємо, Потап і його дружина Настя Каменських разом із мамами полетіли у відпустку в Іспанію за кілька днів до вторгнення Росії, після чого вирішили залишитися за кордоном. За кордоном артисти проводять благодійні концерти. Усі зібрані кошти вони надсилають на батьківщину.

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