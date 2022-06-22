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«Вже як 2 дні!»: Віталій Козловський шокований фейком про свою смерть

Віталій Козловський шокований фейком про свою смерть

Артист спростовує інформацію про свою загибель у соцмережах

Український співак Віталій Козловський помер. Саме таку інформацію можна знайти у російській Вікіпедії на сторінці про зірку. Але це абсолютна брехня!

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Козловський опублікував у Facebook скріншоти з російського сегмента Вікіпедії, у яких зазначена дата його смерті. Зазначається, що він помер у віці 37 років у суботу, 18 червня, у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

«Я «помер». Вже як 2 дні!!! За версією Вікіпедії. Хоча, вчора була ситуація, коли я був до цього близький, але все обійшлося…», — розповів Віталій Козловський.

У коментарях друзі заспокоюють зірку: «Значить, довго житимеш».

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