Андрій Данилко виставляє на аукціон легендарне авто Фредді Мерк'юрі

Зірка прагне допомогти країні, чим може

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, збирається продати автомобіль Фредді Мерк’юрі. Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Колись авто лідеру легендарного гурту Queen Андрій Данилко сам придбав на аукціоні. І далася ця покупка артисту не просто. Адже сестра Фредді Мерк’юрі, яка і продавала автомобіль, хотіла, щоб новим власником стала теж творча особистість. Якби їй не сподобалася людина, яка придбала його, вона б зняла лот з аукціону. Ціікаво, що у авто залишилися ще парфуми та серветки легенди.

«Я не хотів навіть про це говорити. Ось цим зараз займаються люди. І коли буде аукціон, я виставлю її на продаж», – зізнався Данилко.

Виручені з продажу авто Фредді Мерк’юрі Андрій Данилко збирається передати на конкретну історію, пов’язану з постраждалими у війні з росією українцями.

Зараз автомобіль знаходиться в Лондоні і вже чекає аукціону. На жаль, знімків лота немає.

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