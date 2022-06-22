Ембер Герд вирішила написати книгу: «Відверто вся правда про життя»

Американська актриса Ембер Герд, яка програла справу про наклеп колишньому чоловікові Джонні Деппу, анонсувала «відверту книгу», оскільки вона розорилася через гучний судовий процес і винна актору $8,3 млн

Про це пише Daily Mail.

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Зараз зірка веде переговори про написання книги, оскільки вважає свою кар’єру в Голлівуді закінченою і їй нема чого втрачати, тому вона хоче розповісти все, каже інсайдер, наближений до знаменитості.

Давши перше публічне інтерв’ю після програшу, Герд заявляла, що боїться розповідати свою версію історії, де вона звинувачувала Деппа у фізичному та сексуальному насильстві над нею протягом усього їхнього бурхливого шлюбу. За її словами, вона була «поранена ненавистю», спрямованою на неї, але не жалкує про передачу справи до суду, незважаючи на її поразку та широкий розголос.

– Я знаю, що найстрашніше для будь-кого, хто говорить про сексуальне насильство, — це коли йому не вірять, його називають брехуном або принижують, — сказала вона.

Джонні Депп зареєструвався в Тік Ток: Посилання на акаунт зірки

У свою чергу нью-йоркський адвокат із шлюборозлучних процесів і автор бестселерів Дрор Бікель вважає, що майбутня книга може ще більше посилити і без того незавидне становище Ембер.

– Депп і його адвокати читатимуть і слухатимуть усе, що говорить Герд. Якщо вона переступить межу, що цілком імовірно, не може бути й мови про те, щоб подати ще один позов про дифамацію та знову повернутися в суд.

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