Що означають числа у серіалі «Гра в кальмара»? Пояснення режисера

Творець проєкту зізнався, у чому полягала його задумка

Після виходу корейського серіалу «Гра в кальмара» глядачі намагалися розгадати багато теорій, які не були пояснені у самому серіалі. Наприклад, чому гравці у змаганні було саме 456, а сума виграшу становила 45,6 мільярда вон. Хтось висував теорію про те, що кожне з чисел мало особливе значення у грі, але все виявилося набагато простіше.

У відео для Vanity Fair режисер «Гра в кальмарі» Хван Дон Хек нарешті пояснив значення чисел у серіалі. Виявилося, що перед зйомками творці проєкту дізналися найбільшу суму виграшу в лотерею зі всіх відомих та спеціально її збільшили. Скільки саме гравці треба буде запустити у гру вони не знали, але обрали число 456, бо його було легко запам’ятати. А сума виграшу 45,6 мільярдів вон була отримана, коли кількість учасників помножили 100 млн, які видавалися переможцям за кожного вибулого.

Ось так – інтрига розкрита. Ніяких таємниць Мадридського двору не було.

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