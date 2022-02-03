«Всі ми мертві» стає популярнішим за «Гру в кальмара»: битва південнокорейських серіалів

Схоже, що у популярного південнокорейського серіала «Гра в кальмара» з’явився серйозний конкурент

«Всі ми мертві» – ще один південнокорейський серіал від Netflix, який вийшов 28 січня 2022 року. За добу він побив усі рекорди з переглядів, очоливши топ-10 найсерйозніших серіалів, про це повідомляє FlixPatrol (сайт, який відслідковує популярність фільмів та серіалів та стримінгових майданчиках). Що там говорити, серіал досі очолює рейтинги переглядів у 25 країнах, а також тримає перше місце у глобальному чарті відеостримінгу. Наразі новинка домінує у топах 46 регіонів.

Для порівняння, мегауспішній «Грі в кальмарі» у вересні минулого року знадобилося шість днів, щоб очолити світовий чарт Netflix. Потрібно сказати, що «Гра в кальмара» все-таки поки що лідирує, адже очолювала чарти у 94 країнах. Але ж «ще не вечір», і поки що у «Всі ми мертві» точно є шанс перепригнути минулорічного лідера.

Що означають числа у серіалі «Гра в кальмара»? Пояснення режисера

За сюжетом драми від режисерів Лі Дже-гю та Кім Нам-су, у школі, де навчаються 15-19-річні підлітки, починається зомбі-апокаліпсис. Компанія старшокласників застрягла в одному з кампусів. Їхнє завдання — не перетворитися на живих мерців. Серіал вражає своєю натуральністю та драматичними сюжетними лініями. Для тих хто думає, що це черговий дурний серіал про зомбі, ми скажемо – «ой ні». Дивіться, щоб зрозуміти все самі!

До речі, у «Всі ми мертві» ти зможеш побачити вже знайомих акторів. Одну з ролей – учениці зі складним характером На-Йон – виконала акторка Лі Ю-мі, яку ми також бачили в «Грі в кальмара». Там вона зіграла героїню Чи-Йон, яка пожертвувала своїм життям у раунді з кульками.

Фото – кадри з серіалу

Читай також:

«Гра в кальмара» – другому сезону бути: «Гі-Хун повернеться і зробить щось хороше для світу»

«Банда підтягується»: Ріанна показала свій вагітний животик (ФОТО)