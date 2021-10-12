«Гра в кальмара»: Режисер пояснив кінцівку серіалу

Творець проекту розповів, чому головний герой перефарбував волосся

Серіал «Гра в кальмара» зараз є одним з найобговорюваніших серіалів. Фанати намагаються розібрати проект по частинам, дослідивши кожну сцену та розібравши задуми творців проекту.

Але одне з найважливіших запитань по «Грі в кальмара» взявся прояснити таки сам режисер та сценарист серіалу. Дон Хек вирішив розповісти, чому головний герой Сон Гі-Хун перефарбовав волосся у червоний колір. Про це пише Independent.

«Я представив себе ним і подумав про себе: який колір ти б ніколи не обрав, щоб фарбувати своє волосся? Тоді я дійшов висновку, що Гі-Хун ніколи не перефарбував бы волосся», – зазначив режисер.

Як розповів Дон Хек, саме тому вогненно-руде волосся «дійсно показало внутрішній гнів» і лють Гі-Хуна щодо організаторів смертоносних ігор.

Нагадаємо, серіал «Гра в кальмара» розповідає про смертоносний квест з грошовим призом. У квесті беруть участь 456 невдах, які заборгували величезні суми і готові на все заради перемоги. Через це колись невинні дитячі ігри перетворюються для них у боротьбу за виживання.

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