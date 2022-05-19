Національне журі на конкурс Євробачення 2023 обиратимуть українці

Наступного року українці зможуть запропонувати свої кандидатури членів журі Євробачення від України й проголосувати за них

Про це розповів голова правління НСТУ Микола Чернотицький в ефірі телемарафону. Таке нововведення вирішили ввести через невдоволення цьогорічним журі.

На думку Чернотицького, голосування дозволить сформувати професійне журі, яке голосуватиме за фіналістів Євробачення наступного року. Микола Чернотицький також зауважив, що формувати команду під час війни було складно, суддів обирали, зважаючи на їхній досвід.

Нагадаємо, що українці влаштували «розбірки» з нашим журі через 0 балів для Польщі та Литви на конкурсі Євробачення 2022. На думку народу, Британію 12 балами ми віддячили, але чомусь забули про Польщу та Литву, які підтримували Україну з перших днів нападу росії.

Фото – Instagram @suspilne.eurovision

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